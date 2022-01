1. FC Magdeburg vs. 1 FC Saarbrücken, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die englische Woche in der 3. Liga endet heute für den 1. FC Magdeburg und 1. FC Saarbrücken. Davor stehen sich die beiden Klubs im Rahmen des 24. Spieltags jedoch noch gegenüber. Wir erklären Euch, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

1. FC Magdeburg vs. 1 FC Saarbrücken, Übertragung: Anpfiff, Ort, Spielstätte

Der Spielplan der 3. Liga ist aktuell sehr dicht, für den 1. FC Magdeburg und 1. FC Saarbrücken ist die Partie am heutigen Samstag, den 29. Januar, bereits das dritte Spiel innerhalb von sechs Tagen. Das Duell des 24. Spieltags wird in der MDCC-Arena in Magdeburg angepfiffen, los geht es um 17.55 Uhr. Für beide Klubs endet heute die englische Woche.

1. FC Magdeburg vs. 1 FC Saarbrücken, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Anders als bei den meisten Drittligapartien gibt es zu Magdeburg vs. Saarbrücken heute eine Free-TV-Übertragung. Darum kümmert sich die ARD. Ab 17.45 Uhr werden im öffentlich-rechtlichen Sender Livebilder aus Magdeburg gezeigt. Parallel dazu bietet die ARD auch einen kostenlosen Livestream an.

Ebenfalls für die Übertragung zuständig ist Magenta Sport. Der Anbieter der Telekom beginnt um 17.40 Uhr mit der Vorberichterstattung. Anett Sattler wird dafür als Moderatorin eingesetzt, Alexander Küpper fungiert als Kommentator.

Im Gegensatz zur ARD ist das Spiel bei Magenta Sport jedoch nur mit einem Abonnement abrufbar. Wer Kunde bei der Telekom ist, bekommt das Abo ein Jahr lang gratis. Erst danach müssen Telekom-Kunden zahlen - 4,95 Euro pro Monat. Die, die keine Telekom-Kunden sind, müssen für das Monatsabo 16,95 Euro je Monat oder für das Jahresabo 9,95 Euro je Monat zahlen - und das ohne Gratisjahr.

Eine weitere Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen, bietet OneFootball an. Um das Duell freischalten zu können, braucht Ihr in diesem Fall kein Abo, eine einmalige Zahlung in Höhe von 2,99 Euro genügt dafür.

1. FC Magdeburg vs. 1 FC Saarbrücken, Übertragung: 3. Liga - Voraussichtliche Aufstellungen

Magdeburg: Reimann - Obermair, Tob. Müller, Burger, Bell Bell - A. Müller - Condé, Krempicki - S. Conteh, Atik, T. Ito

Saarbrücken: Batz - Ernst, Boeder, Zellner, Krätschmer - Zeitz, Kerber - Scheu, Jänicke, Günther-Schmidt - Grimaldi

1. FC Magdeburg vs. 1 FC Saarbrücken, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

SPOX ist ebenfalls im Einsatz, wenn sich Magdeburg und Saarbrücken duellieren. In unserem Liveticker wisst Ihr stets Bescheid, was auf dem Rasen passiert.

Hier geht's zum Liveticker: 1. FC Magdeburg vs. 1. FC Saarbrücken.

3. Liga: Die Tabelle am 24. Spieltag