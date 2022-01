1. FC Kaiserslautern vs. Hallescher FC, Übertragung: 3. Liga live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt in der 3. Liga den Halleschen FC zum 24. Spieltag und geht dabei als Favorit in die Partie. So könnt Ihr die 90 Minuten heute live im TV, Livestream und Liveticker miterleben.

Am heutigen Samstag, den 29. Januar kommt es in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands zu einem ungleichen Aufeinandertreffen: Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den Halleschen FC.

Angestoßen wird die Begegnung im Rahmen des 24. Spieltags um 14 Uhr, Schauplatz ist das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern.

1. FC Kaiserslautern vs. Hallescher FC, Übertragung: 3. Liga live im TV und Livestream

Gute Nachricht: Im Free-TV werdet Ihr das Duell zwischen dem aktuellen Tabellendritten (FCK) und dem momentanen Tabellen-15. (Halle) ebenfalls zu sehen bekommen. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen am Wochenende einige Drittligaspiele in den dritten Programmen, das Aufeinandertreffen zwischen Lautern und Halle gehört dazu.

Der SWR überträgt, bietet hierzu dann auch online einen Livestream an. Florian Winkler kommentiert, Experte ist Thomas Riedl. Als Moderator im Einsatz: Benjamin Wüst.

© getty Die Lauterer wollen in die 2. Liga aufsteigen.

Live verfolgen könnt Ihr die Begegnung auch bei MagentaSport, auch wenn der Pay-TV-Dienst der Telekom grundsätzlich nicht gratis genutzt werden kann. Dafür hat er aber die komplette 3. Liga im Angebot.

MagentaSport kostet Euch als Nicht-Telekom-Kunden im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, zahlt Ihr für MagentaSport 4,95 Euro pro Monat.

Zugriff auf MagentaSport erhaltet Ihr nicht nur mit Eurem Telekom-Receiver, sondern auch am TV-Gerät via App, auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC per Livestream.

Kommentiert wird das Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen Hallescher FC von Stefan Fuckert, für die Moderation ist Cedric Pick zuständig. Übertragungsstart bei MagentaSport ist um 13.45 Uhr, eine Viertelstunde im Vorfeld des Anpfiffs.

1. FC Kaiserslautern vs. Hallescher FC, Übertragung: 3. Liga im Liveticker

Ihr müsst nicht zwingend im TV und Livestream einschalten, um bei FCK gegen Halle heute stets auf dem Laufenden zu bleiben. Das könnt Ihr problemlos auch mit dem Liveticker von SPOX tun. Dort werdet Ihr während der 90 Minuten über alle wichtigen Szenen informiert.

1. FC Kaiserslautern vs. Hallescher FC, Übertragung: 3. Liga live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

