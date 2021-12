3. Liga: 1860 München schlägt BVB II - Knappe Siege für Magdeburg und Braunschweig

1860 München hat im ersten Spiel nach der Diskussion um Sascha Mölders gegen Borussia Dortmund II einen Sieg gefeiert. Tabellenführer und Herbstmeister 1. FC Magdeburg ist im Spitzenspiel gegen Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück zu einem schwer erkämpften 2:1 (1:0) gekommen.

1860 München ließ sich von den Turbulenzen um Sascha Mölders nichts anmerken. Die Löwen gewannen mit 2:0 (1:0), die Tore erzielten Stefan Lex (26.) und Marcel Bär (49.). Dortmunds Tachie sah in der 88. Minute die Rote Karte.

Mit 40 Punkten hat der FCM weiterhin klar die Spitze inne. Den zweiten Platz belegt Eintracht Braunschweig (35 Zähler) nach dem 2:1 (0:1) bei Viktoria Köln.

Jan-Luca Schuler (36.) schoss die Magdeburger in Führung, aber Lukas Kunze (62.) egalisierte für die Osnabrücker. In der Schlussphase holten die Gastgeber doch den Dreier.

Nachdem Baris Atik (90.) mit einem Foulelfmeter an Philipp Kühn gescheitert war, war Atik im Nachschuss erfolgreich. Magdeburgs Andreas Müller sah wegen wiederholten Foulspiels (90.+3) noch die Gelb-Rote Karte.

In Köln erzielte Marcel Risse (3., Foulelfmeter) das 1:0 für die Viktoria, Lion Lauberbach (47.) markierte das 1:1 für die Braunschweiger Löwen. Risse scheiterte dann mit einem Handelfmeter an Torwart Jasmin Fejzic (80.). Benjamin Girth (86.) sicherte der Eintracht mit seinem Tor den Dreier in der Domstadt.

Waldhof Mannheim springt auf Platz drei

Auf den dritten Platz schob sich der SV Waldhof Mannheim nach vorne. Beim Tabellenletzten TSV Havelse sicherte Marc Schnatterer (88.) mit seinem Tor das 2:1 (1:0). Die Kurpfälzer haben 34 Punkte auf dem Konto.

Der 1. FC Saarbrücken gewann 1:0 (0:0) gegen Aufsteiger SC Freiburg II und ist mit 33 Punkten Vierter. Manuel Zeitz (44.) erzielte das entscheidende Tor für den FCS.

Der 1. FC Kaiserslautern rutschte am Samstag auf den vierten Platz ab. Die Roten Teufel hatten am Freitag bei Türkgücü München 2:1 (2:0) gewonnen und das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage überstanden.

Der MSV Duisburg und der SC Verl trennten sich 2:2 (1:1). Borussia Dortmund II unterlag 1860 München mit 0:2 (0:1).

3. Liga: Die Tabelle