Die Würzburger Kickers empfangen im letzten Drittligaspiel in diesem Jahr den TSV 1860 München. Alle Informationen zur Übertragung der Partie und wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Zum Abschluss des 30. Spieltags duellieren sich heute die Würzburger Kickers und der TSV 1860 München. Gelingt den Würzburgern heute der Sprung aus der Abstiegszone oder erringen die Gäste aus München den zweiten Sieg in Folge?

Würzburger Kickers vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Die Begegnung zwischen den Würzburger Kickers und dem TSV 1860 München findet am heutigen Montag, den 20. Dezember, statt. Austragungsort ist die Flyeralarm-Arena in Würzburg. Angestoßen wird die Partie am heutigen Abend um 19.00 Uhr.

Die letzten Wochen waren für die heutigen Gäste aus München turbulent. Das lag vor allem an der Posse rund um Ex-Kapitän Sascha Mölders. Die Geschichte um den Ex-Bundesligastürmer hat schließlich ein Ende gefunden: Der Verein und Mölders haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Sportlich lief es zumindest am letzten Spieltag auch ohne Sascha Mölders. Ohne die Unruhe im Verein will 1860 heute nach dem 2:0-Sieg gegen den BVB II am letzten Spieltag nachlegen.

Einfach wird das gegen die Gastgeber aus Würzburg jedoch nicht. Nach vielen schwierigen Wochen ist der Aufsteiger seit zwei Spielen ungeschlagen. Einen Sieg gab es das letzte Mal jedoch Ende Oktober. Doch mit einem Dreier heute könnten die Würzburger das Jahr versöhnlich auf einem Nichtabstiegsplatz beenden.

Würzburger Kickers vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Das heutige Spiel zwischen den Würzburger Kickers und dem TSV 1860 München wird im TV live und in voller Länge exklusiv auf Magenta Sport gezeigt. Außerdem gibt es mehrere Optionen heute das Spiel im Liveticker zu verfolgen.

Würzburger Kickers vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Magenta Sport zeigt sich am heutigen Abend exklusiv für die Übertragung der Partie zwischen den Würzburger Kickers und dem TSV 1860 München verantwortlich. Ab 19.00 Uhr seht Ihr bei dem Sportsender der Telekom die Partie live.

© getty Gelingt den Würzbuger Kickers heute mit einem Sieg der Sprung aus der Abstiegszone?

Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement um das Programm von Magenta Sport live sehen zu können. Das kostet für Telekom-Kunden 4,95 Euro im Monat - und im ersten Jahr zahlen Telekom-Kunden für Magenta Sport nichts.

Für Nicht-Kunden kostet das Angebot 14,95 Euro im Monat. Alternativ bietet die Telekom auch ein Jahres-Abo an, welches 9,95 Euro im Monat kostet. Hier findet Ihr das Magenta Sport-Angebot.

Würzburger Kickers vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Magenta Sport bietet auch einen Livestream seines gesamten Programms an. Dieser Livestream ist ebenfalls nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement zu sehen.

Eine Alternative bietet da der Livestream von OneFootball. Dort könnt Ihr die Partie als Einzelstream erwerben und so heute das Spiel zwischen Würzburg und 1860 München live und vollumfänglich sehen.

Würzburger Kickers vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos in der Übersicht

Begegnung: Würzburger Kickers vs. TSV 1860 München

Würzburger Kickers vs. TSV 1860 München Spieltag: 20. Spieltag der 3. Liga

20. Spieltag der 3. Liga Datum: 20. Dezember

20. Dezember Anpfiff: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Spielstätte: Flyeralarm-Arena, Würzburg

Flyeralarm-Arena, Würzburg Übertragung im TV: Magenta Sport

Übertragung im Livestream: Magenta Sport, OneFootball

Liveticker: SPOX

Würzburger Kickers vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ihr könnt die heutige Partie zwischen den Würzburger Kickers und dem TSV 1860 München auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Spielszene. Den Liveticker zur Partie findet Ihr hier.

