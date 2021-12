Türkgücü vs. Kaiserslautern, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Türkgücü München und der 1. FC Kaiserslautern eröffnen in der 3. Liga den 19. Spieltag. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der 3. Liga steht der letzte Spieltag der Hinrunde unmittelbar bevor. Eröffnet wird die 19. der insgesamt 38 Runden mit einem Aufeinandertreffen zwischen Türkgücü München und dem 1. FC Kaiserslautern.

Die beiden Mannschaften stehen sich am heutigen Freitag, den 10. Dezember gegenüber, der Startschuss fällt um 19 Uhr. Austragungsort der Partie ist das Olympiastadion in München, welches heute jedoch ohne Zuschauer auskommen muss. Grund dafür sind verschärfte Bestimmungen seitens der Politik in Bayern wegen der Coronavirus-Pandemie.

Türkgücü München gegen den 1. FC Kaiserslautern lässt sich dennoch live verfolgen - und zwar per Übertragung im TV und Livestream sowie auch im Liveticker. SPOX klärt hier auf, wie Ihr nichts verpasst.

Türkgücü vs. Kaiserslautern, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Die Rechte an der Ausstrahlung der gesamten 3. Liga liegen auch diese Saison bei MagentaSport, dem Pay-TV-Angebot der Telekom. Dort könnt Ihr die Begegnung zwischen Türkgücü und Kaiserslautern heute dementsprechend miterleben.

Bei MagentaSport handelt es sich um einen kostenpflichtigen Dienst. Sofern Ihr Kunden bei der Telekom seid, zahlt Ihr im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat und im Monatsabo 9,95 Euro pro Monat. Wichtig zu wissen ist hierbei aber auch: Das erste Jahr ist für Euch als Kunden erst einmal kostenfrei.

Als bisherige Nicht-Kunden der Telekom kostet Euch ein Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und ein Monatsabo 16,95 Euro. Alle weiteren Informationen dazu erhaltet Ihr hier.

Nutzen lässt sich MagentaSport dann sowohl im TV als auch im Livestream: Zuhause auf dem Fernseher, online bei magentasport.de oder von unterwegs mit der MagentaSport-App auf dem Smartphone und Tablet.

Türkgücü vs. Kaiserslautern, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Falls Ihr über keine Mitgliedschaft bei MagentaSport verfügt und daran auch kein Interesse habt, dann seid Ihr hier bei SPOX richtig. Wir haben nämlich einen Liveticker für Euch parat, mit dem Euch nichts entgeht.

Türkgücü vs. Kaiserslautern, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos in der Übersicht

Begegnung: Türkgücü München - 1. FC Kaiserslautern

Türkgücü München - 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 19

19 Datum: 10. Dezember 2021

10. Dezember 2021 Anstoß: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Ort: Olympiastadion München, München

Olympiastadion München, München TV, Livestream: MagentaSport

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Kaiserslautern geht sicherlich favorisiert in die Partie. Die Roten Teufel liegen in der Tabelle der 3. Liga nämlich auf dem sechsten Rang, während Türkgücü sich als 16. in der Nähe der Abstiegsränge befindet.