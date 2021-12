Türkgücü München vs. Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker

In der dritten Liga ist am heutigen Freitag der 1. FC Kaiserslautern zum 19. Spieltag bei Türkgücü München zu Gast. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker mitverfolgen.

Kann sich Türkgücü München aus der Abstiegszone befreien oder hält der 1. FC Kaiserslautern den Anschluss an die Spitzenplätze? Die Antwort bekommt Ihr hier in unserem ausführlichen Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Türkgücü München vs. 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Mannschaften gehen mit unterschiedlichen Ausgangssituationen ins Spiel. Während die Lauterer mit einem Dreier den Kontakt zu Spitzenreiter Magdeburg halten wollen, muss Türkgücü eher nach hinten blicken. Lediglich drei Zähler trennt die Münchner derzeit von einem direkten Abstiegsplatz.

Vor Beginn: Gespielt wird heute Abend ab 19 Uhr im Münchner Olympiastadion.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Drittliga-Spiel zwischen Türkgücü München und dem 1. FC Kaiserslautern.

Türkgücü München vs. 1. FC Kaiserslautern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Türkgücü: Flückiger - Kusic, Rieder, Mavraj, Römling - Chato, Irving - Barry, Sararer, Türpitz - P. Sliskovic

Flückiger - Kusic, Rieder, Mavraj, Römling - Chato, Irving - Barry, Sararer, Türpitz - P. Sliskovic Kaiserslautern: Raab - Tomiak, K. Kraus, Winkler - Ritter - Hercher, Klingenburg, Wunderlich, Zuck - Redondo, Hanslik

Die 3. Liga heute live im TV und Livestream

Auch in der Saison 2021/22 zeigt Magenta Sport alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge - so auch das Spiel zwischen Türkgücü und Kaiserslautern. Eine Übertragung im Free-TV gibt es indes nicht.

Für Telekom-Kunden ist Magenta Sport das erste Jahr völlig kostenfrei, danach werden wahlweise 4,95 Euro monatlich im Jahres-Abo oder 9,95 Euro monatlich im Monats-Abo gezahlt.

Teurer wird es für Nicht-Telekom-Kunden. Dort kostet Euch ein Monat im Jahres-Abo 9,95 Euro, zahlt Ihr nur für jeweils einen Monat, kostet Euch das 16,95 Euro.

Neben der klassischen TV-Übertragung bietet Magenta Sport selbstverständlich auch eine mobile Übertragung an. Hierfür könnt Ihr wahlweise auf magentasport.de auf einen Livestream zugreifen oder die MagentaSport-App auf Eurem Smartphone oder Tablet herunterladen.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

In der Liga liegt Türkgücü aktuell auf dem 16. Tabellenplatz. Kaiserslautern ist mit neun Punkten mehr in der Tasche auf Rang sechs.