FSV Zwickau vs. 1. FC Magdeburg, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga wird heute das Spiel zwischen dem FSV Zwickau und dem 1. FC Magdeburg nachgeholt. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

3. Liga, FSV Zwickau vs. 1. FC Magdeburg: Datum, Zeit, Ort, Infos

Nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der 3. Liga wird heute um Punkte gespielt. Auf dem Programm steht die Nachholpartie zwischen dem FSV Zwickau und Tabellenführer 1. FC Magdeburg. Spielbeginn in der GGZ Arena in Zwickau ist um 19 Uhr.

Ursprünglich hätte das mitteldeutsche Duell in der 3. Liga bereits am 20. November stattfinden sollen. Nachdem es in den Tagen vor dem ursprünglichen Termin 13 Corona-Fälle in der Mannschaft sowie im Trainer- und Betreuerstab des 1. FC Magdeburg gegeben hatte, musste das Spiel verschoben werden.

Der 1. FC Magdeburg ist in der 3. Liga das Maß aller Dinge. Vor der Partie in Zwickau führt der 1. FCM die Tabelle souverän an. Gewinnt Magdeburg in Zwickau, beträgt der Vorsprung auf Eintracht Braunschweig acht Punkte. Wie gut der Tabellenführer derzeit in Form ist, beweisen vier Siege in Serie.

Der FSV Zwickau ist Tabellen-13., der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz sind aber nur vier Punkte. Mit einem Sieg gegen den Tabellenführer könnte sich der FSV Luft nach unten verschaffen.

FSV Zwickau vs. 1. FC Magdeburg, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

In der Saison 2021/22 werden alle Spiele der 3. Liga live im TV und im Livestream übertragen - viele sogar im Free-TV.

Das Nachholspiel zwischen dem FSV Zwickau und dem 1. FC Magdeburg ist heute aber nicht live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen, dafür aber exklusiv bei Magenta Sport.

Der Bezahlsender der Telekom zeigt das Spiel live ab 18.45 Uhr im Pay-TV. Und was muss man für Magenta Sport bezahlen? Telekom-Kunden 4,95 Euro pro Monat, Nicht-Telekom-Kunden 9,95 Euro (Jahresabo) oder 16,95 Euro (Monatsabo) im Monat.

Magenta Sport kann zu Hause mit einem Receiver auf dem Fernseher, online auf www.magentasport.de und von unterwegs mit der kostenlosen Magenta-Sport-App auf dem Smartphone oder Tablet empfangen werden.

Folgendes Duo ist heute für MagentaSport im Einsatz:

Kommentator: Markus Herwig

Markus Herwig Moderatorin: Stefanie Blochwitz

Dank einer Kooperation von Magenta Sport mit der Fußball-Plattform OneFootball könnt Ihr Euch über deren App das Spiel auch für 2,99 Euro auf dem Smartphone und dem Tablet ansehen.

FSV Zwickau vs. 1. FC Magdeburg, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Live dabei seid Ihr bei Zwickau vs. Magdeburg auch mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX.

Hier geht's zum Liveticker FSV Zwickau - 1. FC Magdeburg.

3. Liga, FSV Zwickau vs. 1. FC Magdeburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Zwickau: Brinkies - Hauptmann, Nkansah, Frick, Schikora - Göbel, Könnecke, Jansen, Starke - Gomez, König

Brinkies - Hauptmann, Nkansah, Frick, Schikora - Göbel, Könnecke, Jansen, Starke - Gomez, König Magdeburg: Reimann - Obermair, Tob. Müller, Burger, Bell Bell - Malachowski - Condé, Krempicki - Ceka, Atik - Schuler

3. Liga: Die Tabelle