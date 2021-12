1860 München: Ex-Trainer Lorant hätte "Mölders den Kopf gewaschen"

Ex-Trainer Werner Lorant hat nach dem Wirbel um Sascha Mölders beim TSV 1860 München den 36-Jährigen scharf kritisiert. Zudem attackierte der 73-Jährige die Klubführung des Drittligisten.

Trainer Michael Köllner, der Mölders wegen fehlender Fitness aus dem Kader gestrichen hatte, mache es sich laut Lorant zu einfach.

"Der Trainer ist für die Fitness eines Spielers verantwortlich", sagte Lorant in einem Interview mit dem Sechzig-Portal die blaue 24. "Er hat einmal gesagt, dass man einen Mölders nicht mehr ändern kann. Falsch! Wenn Mölders nicht mehr laufen will, dann schick ich ihn an die Isar und da läuft er solange, bis er kotzt. Ich hätte Mölders den Kopf gewaschen."

Lorant, der von 1992 bis 2001 Trainer der Münchner Löwen war, ließ kein gutes Haar an dem Torjäger. "Wer ist Mölders überhaupt? Der hätte zu meiner Zeit nur die Bälle schleppen dürfen. Wir hatten in unserer zweiten Mannschaft bessere Spieler. Und dem Mölders lauf sogar ich noch davon - aber ich bin etwas über 70", sagte Lorant. Sein Fazit: "Nicht nur Mölders hat versagt, sondern auch die sportliche Leitung."

Mölders habe die Löwen laut Lorant "als seine persönliche Spielwiese, seine Bühne benutzt. Das war respektlos gegenüber dem Verein, der ihn über viele Jahre bezahlt hat. 1860 hätte es nie soweit kommen lassen dürfen. Das zeigt, dass man überfordert ist, einen Spieler wie Mölders zu bändigen."

1860 München: Lorant kritisiert Mölders

Lorant stieß in diesem Zusammenhang vor allem sauer auf, dass Mölders T-Shirts mit dem Slogan "Die Wampe von Giesing" vertrieb. "Glauben Sie, dass ich jemals einen Spieler eingesetzt hätte, der mit einer Wampe ankommt und das auch noch mit Merchandising-Produkten feiert?", meinte der Ex-Coach.

Die Ausbootung Mölders' sei zum jetzigen Zeitpunkt ein Alibi, ergänzte Lorant: "Man will von eigenen Fehlern ablenken und sucht jetzt einen Schuldigen für das sportliche Scheitern. So einfach geht das nicht. Ich behaupte: Die ganze Mannschaft ist nicht richtig fit - aber das ist nur meine Ferndiagnose."

Mölders soll aktuell mit dem Tabellenzehnten der 3. Liga über eine Auflösung seines bis Saisonende laufenden Vertrags verhandeln.