BVB II vs. Kaiserslautern: 3. Liga JETZT im Liveticker

Der BVB II empfängt den FC Kaiserslautern am 17. Spieltag der 3. Liga. Hier findet Ihr das Spiel im Liveticker.

Der FC Kaiserslautern könnte mit einem Sieg beim BVB II bis auf 3 Punkte zur Tabellenspitze aufrücken, die zweite Garde der Borussen hat vier ihrer letzten fünf Spiele verloren. Hier könnt Ihr das gesamte Duell am 17. Spieltag der 3. Liga live verfolgen.

BVB II vs. Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker - 0:0

5.: Richmond Tachie zieht im Zentrum das Foul gegen den ehemaligen Dortmunder Maximilian Hippe. Den folgenden Freistoß bringt erneut Berkan Taz in der Strafraum, aber der FCK lässt keine Gefahr aufkommen.

4.: In der Mannschaft von Enrico Maaßen gibt es eine Überraschung. Das 17-jährige Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko soll Spielpraxis in der Zweitvertretung des BVB sammeln und steht deswegen in der Startelf.

2.: Einen ersten Standard aus dem rechten Halbfeld hebt Berkan Taz in die Mitte. An der Sechzehnergrenze verpasst der aufgerückte Soumaïla Coulibaly, anschließend klärt Alexander Winkler für die Gäste.

1.: Der Ball rollt, los geht's!

Vor Beginn: In Dortmund sterbt das Team von Marco Antwerpen den dritten Auswärtserfolg hintereinander an und darf sich bei diesem Vorhaben auf die große Unterstützung der eigenen Anhänger freuen. Knapp 1600 Fans haben die Reise aus Kaiserslautern nach Nordrhein-Westfalen angetreten.

Vor Beginn: Wer hätte es noch vor wenigen Wochen für möglich gehalten, dass sich die Roten Teufel zu einem ernsthaften Aufstiegsaspiranten mausern. Trotz der angespannter Personalsituation feierte der FCK nach der Länderspielpause einen prestigeträchtigen Derbysieg gegen Saarbrücken (2:0) und verkürzte den Rückstand auf die Top-Drei auf lediglich zwei Zähler.

Vor Beginn: Immanuël Pherai avancierte in Halle mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Dass die Dortmunder am Ende der Partie drei Punkte bejubeln konnten, war allerdings auch einer großen Portion Glück zu verdanken. Nun muss der BVB zudem auf Dan-Axel Zagadou verzichten, der wieder bei den Profis spielt, nachdem er zuvor in der Reservemannschaft nach einer Verletzung Spielpraxis sammeln sollte und dabei als Stabilisator fungierte. Dennoch ist den spielstarken Westfalen jederzeit ein Sieg zuzutrauen, wenn das Gleichgewicht zwischen Offensive und Defensive stimmt.

Vor Beginn: Zwei Ränge besser als die Reservemannschaft der Borussia stehen mittlerweile die Gäste aus Kaiserslautern dar. Trotz einem schwachen Saisonstart behielten die Pfälzer die Ruhe und katapultierten sich zuletzt mit sechs Erfolgen aus acht Spielen schlagartig ins obere Tabellendrittel.

Vor Beginn: Die Borussen haben in der vergangenen Woche ihre Negativserie beendet und nach vier Niederlagen in Folge beim Halleschen FC (2:1) gewonnen. Durch dieses Resultat sind die Dortmunder auf den achten Platz geklettert.

Vor Beginn: Was spannende Personalien beim BVB angeht: Dan-Axel Zagadou ist nicht in der Startaufstellung, dafür stürmt Youssoufa Moukoko von Beginn an für die Schwarzgelben.

Vor Beginn: Für ein faires Spiel wird heute Dr. Max Burda zuständig seine, seine Assistenten sind Johannes Schipke und Tim Kohnert.

Vor Beginn: Dort wollen die Roten Teufel auch schnellstmöglich wieder hin, schließlich waren sie bis zum Abstieg 2012 ein Traditionsklub im deutschen Oberhaus. Die letzten drei Jahre in der 3. Liga waren sie jedoch nie in der Nähe von den Aufstiegsplätzen, mit absteigender Tendenz.

Vor Beginn: Der BVB II und 1. FC Kaiserslautern sind noch nie aufeinander getroffen, da die zweite Mannschaft der Borussen nach einigen Jahren in der 4. Liga erst zu dieser Saison wieder aufgestiegen sind. Allerdings gab es jede Menge legendäre Duelle zwischen dem BVB und dem FCK in der Bundesliga...

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zu BVB II vs. Kaiserslautern! Das Spiel wird um 14 Uhr im Stadion Rote Erde in Dortmund angepfiffen.

BVB II vs. Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker - Die Aufstellungen

BVB II: Drljaca - Papadopoulos, Coulibaly, Maloney - Viet, Dams, Pfanne, Taz, Pherai - Tachie, Moukoko

Drljaca - Papadopoulos, Coulibaly, Maloney - Viet, Dams, Pfanne, Taz, Pherai - Tachie, Moukoko FCK: Spahic - Tomiak, Hippe, Winkler - Ritter, Hercher, Zuck, Götze, Wunderlich, Redondo - Hanslik

BVB II vs. Kaiserslautern: 3. Liga heute im TV und Livestream

BVB II vs. Kaiserslautern ist heute nicht live im Free-TV zu sehen.

Alle Spiele der 3. Liga werden jedoch live und in voller Länge von MagentaSport gezeigt, die Übertragung könnt Ihr als Kunden auch im Livestream auf dem Endgerät eurer Wahl empfangen.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 17. Spieltag

Rang Mannschaft Sp. Diff. Pkt. 1 Magdeburg 15 14 31 2 Osnabrück 16 8 28 3 SV Meppen 16 2 27 4 Braunschweig 15 10 26 5 K'lautern 16 10 25 6 SV Waldhof 15 8 24 7 Saarbrücken 16 4 24 8 Dortmund II 16 3 23 9 Viktoria 1889 16 6 22 10 SV Wehen 16 2 22 11 Hallescher 16 0 21 12 1860 15 4 20 13 FSV Zwickau 15 1 20 14 Freiburg II 16 -12 20 15 Vikt. Köln 16 -8 19 16 Türkgücü 16 -8 18 17 Verl 16 -7 16 18 Duisburg 16 -7 16 19 Würzburg 15 -7 15 20 TSV Havelse 16 -23 11