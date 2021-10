Kaiserslautern vs. Würzburger Kickers, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Livestream

In der 3. Liga empfängt der 1. FC Kaiserslautern im Rahmen des 14. Spieltags die Würzburger Kickers. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erklärt Euch SPOX.

Der FCK ist seit sechs Spielen in der Liga ungeschlagen und gilt auch wegen der Tabellensituation als Favorit heute gegen die Würzburger Kickers, die aktuell nur auf dem vorletzten Platz sind. Kaiserslauterns 1:1 gegen den MSV Duisburg am vergangenen Spieltag zeigt jedoch, dass auch eine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel gegen einen vermeintlichen Favoriten punkten kann.

Kaiserslautern vs. Würzburger Kickers, Übertragung - 3. Liga: Anpfiff, Spielort, Stadion

14. Spieltag in der 3. Liga: Der 1. FC Kaiserslautern und die Würzburger Kickers treffen am heutigen Sonntag, den 31. Oktober, aufeinander. Die Partie wird dabei pünktlich um 14 Uhr auf dem Betzenberg (Fritz-Walter-Stadion) in Kaiserslautern angepfiffen.

© getty Der 1. FC Kaiserslautern ist seit sechs Ligaspielen ungeschlagen.

Kaiserslautern vs. Würzburger Kickers, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Es gibt lediglich eine Option, die es Euch ermöglicht, Kaiserslautern gegen Würzburg heute live im TV und im Livestream zu verfolgen - Magenta Sport. Der Anbieter der Telekom besitzt die Übertragungsrechte für die 3. Liga und zeigt jedes Spiel live und in voller Länge. Das Duo bestehend aus Moderator Thomas Wagner und Kommentator Christian Straßburger ist dabei für die Partie verantwortlich.

Sowohl Telekom-Kunden als auch Nicht-Telekom-Kunden können Magenta Sport nutzen. Günstiger bekommen das Angebot jedoch nur die Telekom-Kunden. Während Nicht-Telekom-Kunden für das Monats-Abo 16,95 Euro im Monat und für das Jahresabo 9,95 Euro monatlich zahlen, dürfen Telekom-Kunden das erste Jahr lang Magenta Sport gratis nutzen, ehe dann 4,95 Euro je Monat anfallen.

Kaiserslautern vs. Würzburger Kickers, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Wer kein Magenta-Sport-Abonnement hat, muss trotzdem nicht einfach die Begegnung auslassen. SPOX tickert die Partie nämlich ausführlich und in einer hohen Frequenz für Euch mit.

Hier geht's zum Liveticker: Kaiserslautern vs. Würzburger Kickers.

Kaiserslautern vs. Würzburger Kickers, 3. Liga: Voraussichtliche Aufstellungen

Kaiserslautern: Raab - Tomiak, K. Kraus, Winkler - Ritter - Hercher, J. Zimmer, Wunderlich, Zuck - Klingenburg - Kiprit

Raab - Tomiak, K. Kraus, Winkler - Ritter - Hercher, J. Zimmer, Wunderlich, Zuck - Klingenburg - Kiprit Würzburg: Bonmann - Waidner, L. Dietz, Kraulich, Lungwitz - Meisel, Perdedaj - Kopacz, Pepic, Herrmann - Pourié

3. Liga: Die Tabelle am 14. Spieltag