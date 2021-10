Kaiserslautern vs. SC Freiburg II: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 12. Spieltag empfängt der 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga die Reservemannschaft des SC Freiburg. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Kaiserslautern vs. SC Freiburg II, 3. Liga: Uhrzeit, Ort, Spielstätte

Die Länderspielpause ist zu Ende. In Deutschlands Ligen rollt seit gestern wieder der Ball, so auch in der dritthöchsten Spielklasse. Am heutigen Samstag, den 16. Oktober, treffen in der 3. Liga der 1. FC Kaiserslautern und der SC Freiburg II aufeinander. Um 14 Uhr wird die Partie auf dem Betzenberg (Fritz-Walter-Stadion) in Kaiserslautern angepfiffen.

Kaiserslautern vs. SC Freiburg II: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Das Drittligaduell zwischen dem 1. FCK und der Freiburger Reservemannschaft wird heute nicht im Free-TV übertragen. Magenta Sport zeigt die Partie ab 13.45 Uhr, Julian Engelhard kommentiert für Euch das Spielgeschehen.

Um Zugang zu Magenta Sport erhalten zu können, braucht Ihr ein Abonnement. Wer Telekom-Kunde ist, bekommt dieses um einiges billiger als Nicht-Telekom-Kunden. Während Nicht-Telekom-Kunden für das Monats-Abo 16,95 Euro im Monat und für das Jahresabo 9,95 Euro monatlich zahlen, dürfen Telekom-Kunden das erste Jahr lang Magenta Sport kostenlos nutzen, ehe dann 4,95 Euro je Monat anfallen.

© imago images Der 1. FC Kaiserslautern deklassierte am 11. Spieltag den TSV Havelse mit 6:0.

Kaiserslautern vs. SC Freiburg II: 3. Liga heute im Liveticker

Alle, die kein Magenta-Sport-Abo haben, können auf eine andere Art und Weise das Spiel live verfolgen - nämlich mit dem Liveticker von SPOX. Die wichtigsten Ereignisse bekommt Ihr dabei im Minutentakt getickert.

Hier geht's zum Liveticker: Kaiserslautern vs. SC Freiburg II.

3. Liga: Der 12. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts 15.10. 19 Uhr FC Viktoria Berlin 1:2 VfL Osnabrück 16.10. 14 Uhr Eintr. Braunschweig -:- Borussia Dortmund II 16.10. 14 Uhr 1860 München -:- Waldhof Mannheim 16.10. 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern -:- SC Freiburg II 16.10. 14 Uhr FSV Zwickau -:- MSV Duisburg 16.10. 14 Uhr Hallescher FC -:- 1. FC Saarbrücken 16.10. 14 Uhr SV Meppen -:- Magdeburg 17.10. 13 Uhr Türkgücü-Ataspor -:- SV Wehen Wiesbaden 17.10. 14 Uhr FC Viktoria Köln -:- Würzburger Kickers 18.10. 19 Uhr SC Verl -:- TSV Havelse

3. Liga: Die aktuelle Tabelle am 12. Spieltag

Die Roten Teufel befinden sich im Mittelfeld der Tabelle (Platz 10), die Freiburger stehen mit Platz 15 schlechter da. Die beiden Klubs trennen vor dem heutigen 12. Spieltag jedoch lediglich zwei Punkte. Die Lauterer sind seit vier Spielen ungeschlagen, zuletzt feierte man eine 6:0-Gala gegen den TSV Havelse, verlor im Anschluss allerdings blamabel im Verbandspokal.