3. Liga: Zweiter Sieg! Schlusslicht Havelse gewinnt irres Spiel in Berlin

Der FC Viktoria 1889 Berlin hat den Sprung an die Tabellenspitze der 3. Liga verpasst. Die Berliner unterlagen trotz dreimaliger Führung im Aufsteiger-Duell Schlusslicht TSV Havelse überraschend mit 3:4 (2:1) und sind mit 17 Punkten hinter dem 1. FC Magdeburg (19) weiter Zweiter.

Christopher Theisen (18.), Björn Jopek (35.) und Christoph Menz (60.) erzielten die Treffer der Gastgeber. Kianz Froese (27.), Julius Düker (57.), Julius Langfeld (69.) und Linus Meyer (79.) trafen zum Sieg für Havelse.

Die Niedersachsen feierten damit bereits den zweiten Sieg in Folge und sind seit drei Spielen ungeschlagen. Zum Start in die Saison hatte Havelse die ersten sieben Spiele in Serie verloren.

Viktoria Berlin - TSV Havelse: Daten zum Spiel

Viktoria: Sprint - Menz, Lewald, Kapp - Pinckert (55. Gunte), Jopek, Erhan Yilmaz (77. Kayo), Theisen - Cigerci, Falcao (71. Seiffert), Küc (77. Benyamina). - Trainer: Muzzicato

Havelse: Quindt - Arkenberg, Fölster, Tasky - Riedel, Daedlow (75. Meyer), Froese, Teichgräber (86. Piwernetz) - Düker (86. Plume) - Lakenmacher (66. Jaeschke), Langfeld (86. Damer). - Trainer: Ziehl

Schiedsrichter: Dr. Robert Kampka (Mainz)

Tore: 1:0 Kapp (18.) , 1:1 Froese (27.), 2:1 Jopek (35.), 2:2 Düker (57.), 3:2 Menz (60.), 3:3 Langfeld (69.), 3:4 Meyer (79.)

Zuschauer: 1500

Gelbe Karten: - Daedlow (42.), Fölster (44.), Teichgräber (56.), Düker (61.), Langfeld (77.), Jaeschke (90.)

