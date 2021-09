In der 3. Liga treffen heute der TSV 1860 München und der FSV Zwickau aufeinander. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

In der 3. Liga empfängt der TSV 1860 München heute den FSV Zwickau. Gelingt den Löwen mit Rückkehrer Michael Köllner ein Sieg? In unserem Liveticker seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand.

TSV 1860 München vs. FSV Zwickau / Spielbeginn 14 Uhr Tore Aufstellung 1860 München Aufstellung FSV Zwickau Gelbe Karten

TSV 1860 München vs. FSV Zwickau: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bei den Löwen sitzt heute Trainer Michael Köllner wieder auf der Trainerbank, nachdem er sich zuletzt in Quarantäne befunden hatte. Nach drei Unentschieden in Serie will der TSV 1860 München einen Dreier einfahren. Der Tabellen-17. aus Zwickau hat in dieser Saison noch kein Spiel gewonnen. Vielleicht gelingt heute der erste Sieg.

Vor Beginn: Die Partie des 9. Spieltags wird heute um 14 Uhr im Grünwalder Stadion in München angepfiffen. Bis zu 10.000 Zuschauer dürfen im Stadion dabei sein.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Drittligabegegnung zwischen dem TSV 1860 München und dem FSV Zwickau.

TSV 1860 München vs. FSV Zwickau: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

München: Hiller - Greilinger - Belkahia - Salger - Lang - Dressel - Bär - Tallig - Neudecker - Lex - Mölders

Hiller - Greilinger - Belkahia - Salger - Lang - Dressel - Bär - Tallig - Neudecker - Lex - Mölders Zwickau: Brinkies - Butzen - Frick - Nkansah - Coskun - Göbel - Jansen - Schikora - Starke - Gomez - König

TSV 1860 München vs. FSV Zwickau: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Zu sehen ist 1860 München vs. Zwickau nur auf Magenta Sport, einem Pay-TV-Anbieter der Telekom. Das Angebot von Magenta findet ihr hier.

Für Telekom-Kunden kostet ein Abonnement im ersten Jahr nichts, danach erst 4,95 Euro im Monat. Nicht-Kunden bezahlen 16,95 Euro für das Monats-Abo. Das Jahresabo kostet für sie 9,95 Euro pro Monat. Magenta Sport bietet auch einen Livestream an. Dieser ist jedoch ebenfalls kostenpflichtig.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag