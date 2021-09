Kaiserslautern vs. Waldhof Mannheim: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am Samstag empfängt der 1. FC Kaiserslautern Waldhof Mannheim zum 8. Spieltag der 3. Liga. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Kaiserslautern vs. Mannheim: Datum, Anpfiff, Stadion

Kaiserslautern und Mannheim treffen am heutigen Samstag, den 11.September, um 14 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern aufeinander. Für den 1. FC Kaiserslautern läuft es in dieser Saison noch nicht wirklich rund.

Die letzten drei Spiele blieben die roten Teufel ohne Sieg und wollen jetzt vor heimischen Publikum gegen Mannheim die Trendwende herbeiführen. Mit der Mannschaft aus Waldhof Mannheim kommt aber keine leichte Aufgabe auf den 1. FCK zu, denn diese holten drei Siege aus den letzten vier Spielen.

3. Liga: 8. Spieltag im Überblick

Datum, Uhrzeit Heim Auswärts 10.09.

19 Uhr SV Meppen SC Freiburg II 11.09.

14 Uhr Würzburger Kickers TSV Havelse 11.09.

14 Uhr BVB II Magdeburg 11.09.

14 Uhr Viktoria Berlin Wiesbaden 11.09.

14 Uhr FSV Zwickau Verl 11.09.

18 Uhr Viktoria Köln Saarbrücken 12.09.

13 Uhr Halle TSV 1860 München 12.09.

14 Uhr Eintracht Braunschweig Osnabrück 13.09.

19 Uhr Türkücü München MSV Duisburg 15.09.

19 Uhr FSV Zwickau Halle

© getty Für den 1. FC Kaiserslautern läuft es derzeit noch nicht rund in der 3. Liga.

Kaiserslautern vs. Mannheim: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Kaiserslautern gegen Mannheim läuft heute als eine von mehreren Partien des 8. Spieltags in der 3. Liga in voller Länge im Free-TV. Der SWR zeigt das Spiel und bietet auch einen kostenlosen Livestream an. Viktoria Köln vs. 1. FC Saarbrücken (WDR) und die Würzburger Kickers vs. Havelse (BR) könnt ihr ebenfalls im Free-TV verfolgen.

Hier geht es zum Livestream des SWR.

Auch MagentaSport bietet eine Übertragung sowohl im Pay-TV als auch im Livestream an. Dort habt Ihr zusätzlich die Wahl zwischen dem Einzelspiel oder der Konferenz am Samstag, mit der Ihr gleichzeitig die sechs Parallelspiele um 14 Uhr verfolgen könnt.

Alle Einzelspiele sowie die Konferenz könnt Ihr als Kunden auch im Livestream auf dem Endgerät eurer Wahl empfangen.

Kaiserslautern vs. Mannheim: 3. Liga heute im Liveticker

Für Interessierte, die keinen Zugang zu Magenta Sport haben, stellt SPOX als Alternative einen Liveticker zur Verfügung.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Kaiserslautern vs. Mannheim.

Kaiserslautern vs. Mannheim: Voraussichtliche Aufstellungen

FCK: Raab - Hercher - Tomiak - Kraus - Zuck - Klingenberg - Sessa - Zimmer - Wunderlich - Hanslik - Kiprit

Raab - Hercher - Tomiak - Kraus - Zuck - Klingenberg - Sessa - Zimmer - Wunderlich - Hanslik - Kiprit Mannheim: Königsmann - Donkor - Seegert - Verlaat - Costly - Schnatterer - Höger - Saghiri - Boyamba - Martinovic - Lebeau

3. Liga: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag