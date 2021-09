3. Liga: Wehen Wiesbaden vs. BVB II heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das letzte Spiel des 9. Spieltags der 3. Liga bestreiten heute der SV Wehen Wiesbaden und Borussia Dortmund II. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

3. Liga, Wehen Wiesbaden vs. BVB II: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Vom 9. Spieltag der 3. Liga steht nur noch eine Partie aus: SV Wehen Wiesbaden gegen Borussia Dortmund II. Mit dieser Begegnung wird der 9. Spieltag am heutigen Montag, 20. September, abgeschlossen. Das Spiel wird um 19 Uhr in der Brita-Arena in Wiesbaden angepfiffen.

Der SVWW ist in der 3. Liga eine bekannte Größe. In der vergangenen Saison belegte das Team von Trainer Rüdiger Rehm Platz sechs. In dieser Saison gehören die Hessen zum erweiterten Favoritenkreis auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dies zeigt sich in den bisherigen Saisonspielen. Nach dem 8. Spieltag ist Wehen Wiesbaden mit 14 Punkten Fünfter.

Einen Platz davor liegt sogar die 2. Mannschaft von Borussia Dortmund, was für den Aufsteiger doch etwas überraschend ist. Die jungen Dortmunder zeigten von Beginn an, dass in der 3. Liga mit ihnen zu rechen ist.

Der Sieger des heutigen Spieles wird sich in der Spitzengruppe festsetzen. Am vergangenen Spieltag setzte es für die beiden heutigen Kontrahenten Niederlagen. Wehen Wiesbaden verlor bei Viktoria Berlin, der BVB II gegen Tabellenführer Magdeburg.

3. Liga: 9. Spieltag im Überblick

Datum, Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 17.September, 19 Uhr TSV Havelse Viktoria Köln 1:0 18. September, 14 Uhr VFL Osnabrück SV Meppen 1:0 18. September, 14 Uhr TSV 1860 München FSV Zwickau 0:2 18. September, 14 Uhr Waldhof Mannheim Hallescher FC 2:1 18. September, 14 Uhr 1. FC Magdeburg Würzburger Kickers 1:2 18. September, 14 Uhr 1. FC Saarbrücken Türkücü München 3:1 18. September, 14 Uhr MSV Duisburg Eintracht Braunschweig 3:2 19. September, 13 Uhr SC Freiburg II FC Viktoria Berlin 2:0 19. September, 14 Uhr SC Verl 1. FC Kaiserslautern 0:2 20. September, 19 Uhr SV Wehen Wiesbaden Borussia Dortmund II

3. Liga: Wehen Wiesbaden vs. BVB II heute live im TV und Livestream

Auch in der Saison 2021/22 werden alle Spiele der 3. Liga live im TV und im Livestream übertragen, jeden Samstag sogar mehrere Spiele live im Free-TV.

Für die Übertragung von Wehen Wiesbaden vs. BVB II ist heute MagentaSport verantwortlich. Der Sportsender der Telekom zeigt alle 380 Saisonspiele live und bietet zudem Konferenzen an. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt ist das erste Jahr kostenlos, danach bezahlt Ihr für MagentaSport 4,95 Euro pro Monat, als Nicht-Telekom-Kunde im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro.

Die Übertragung des Montagsspiels der 3. Liga beginnt heute um 18.45 Uhr. Thomas Wagner ist für die Moderation zuständig, Kommentator des Spiels ist Mario Bast.

Zugriff auf MagentaSport erhaltet Ihr nicht nur mit einem Telekom-Receiver, sondern auch am TV-Gerät, auf dem Smartphone oder Tablet mit der kostenlosen App oder am PC per Livestream.

3. Liga: Wehen Wiesbaden vs. BVB II heute im Liveticker

Ihr habt keinen Zugriff auf MagentaSport und könnt deshalb Wehen Wiesbaden vs. BVB II heute nicht live sehen? In diesem Fall lohnt sich ein Blick in den Liveticker von SPOX. In diesem schildern wir Euch im Minutentakt, was sich bei der Partie ereignet.

3. Liga: Wehen Wiesbaden vs, BVB II - Voraussichtliche Aufstellungen

SV Wehen Wiesbaden: Stritzel - Mockenhaupt, Jacobsen, Gürleyen - Fechner, Taffertshofer, Kurt - Goppel, Iredale, Thiel

Stritzel - Mockenhaupt, Jacobsen, Gürleyen - Fechner, Taffertshofer, Kurt - Goppel, Iredale, Thiel Borussia Dortmund II: Drljaca - Finnsson, Papadopoulos, Dahms, Maloney, Pohlmann - Pfanne, Pherai, Taz - Tachie, Tattermusch

3. Liga: Die aktuelle Tabelle