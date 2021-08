3. Liga: FCK setzt Negativserie gegen Viktoria Berlin fort - Götze-Schock bei Debakel

Aufsteiger Viktoria Berlin hat in der 3. Liga weiter seine weiße Weste und die Tabellenführung behauptet: Am 3. Spieltag gewann der Hauptstadtklub gegen den viermaligen deutschen Meister 1. FC Kaiserslautern deutlich mit 4:0 (2:0). Der FCK ist immer noch ohne Tor in der neuen Saison.

Björn Jopek (3.) erzielte das Führungstor für die Viktoria, Tolcay Cigerci (45.+2), Falcao (52.) und Erhan Yilmaz (84.) sorgten für den Endstand. Cigerci traf noch den Pfosten (63.).

Überschattet wurde das Spiel von einer schweren Verletzung von Felix Götze, die sich der Bruder von Mario Götze bei einem Zusammenprall mit einem Teamkollegen zugezogen hat. Nach dem Zusammenprall blieb Götze liegen, hielt sich unter großen Schmerzen das Gesicht. Gegenspieler und Teamkollegen riefen wild gestikulierend sofort die Sanitäter rein, Götze wurde minutenlang behandelt, musste daraufhin mit der Trage vom Platz gebracht werden. Bisher ist nur von einer Verletzung am Kopf die Rede, genaueres ist noch nicht bekannt.

Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich Waldhof Mannheim und die Würzburger Kickers 1:1 (0:1). Maximilian Breunig (10.) hatte das 1:0 für die Kickers erzielt, Hamza Saghiri (87.) gelang noch der späte Ausgleich.

Zuvor hatten die Berliner gegen Viktoria Köln (2:1) und bei Eintracht Braunschweig (4:0) gewonnen. Die Roten Teufel haben nur einen Zähler auf dem Konto, nachdem es zuletzt eine Niederlage beim SV Meppen (0:1) und ein torloses Remis gegen Braunschweig gegeben hatte. Die mitgereisten FCK-Fans pfiffen ihr Team in Berlin schon zur Halbzeitpause aus.