VfL Osnabrück vs. MSV Duisburg: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfL Osnabrück und MSV Duisburg holen heute ihr verschobenes Spiel vom 1. Spieltag nach. Wie Ihr das Spiel der 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

VfL Osnabrück vs. MSV Duisburg: Datum, Anpfiff, Stadion und Zuschauer

Aufgrund eines Corona-Ausbruchs beim MSV Duisburg wurde das Spiel zwischen den Duisburgern und dem VfL Osnabrück am 1. Spieltag verschoben. Das Duell soll am heutigen Mittwoch (18. August) um 19 Uhr im Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück nachgeholt werden.

Nach aktuellen Informationen dürfen dem Spiel 7.156 Fans mit einem negativen Test, vollständiger Impfung oder vollständiger Genesung vor Ort beiwohnen.

VfL Osnabrück vs. MSV Duisburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Osnabrück: Kühn - D. Itter, Gugganig, Trapp, Kleinhansl - U. Taffertshofer - S. Köhler, Klaas - Simakala, Higl, Heider

3. Liga: Der 1. Spieltag im Überblick

Fast einen Monat nach dem Saisonstart schließen der VfL Osnabrück und MSV Duisburg den 1. Spieltag der 3. Liga heute ab.

Datum Heim Gast 24.07.

14:00 Waldhof Mannheim 0:2 Magdeburg 24.07.

14:00 TSV Havelse 0:1 1. FC Saarbrücken 24.07.

14:00 1. FC Kaiserslautern 0:0 Eintr. Braunschweig 24.07.

14:00 Hallescher FC 3:1 SV Meppen 24.07.

14:00 FSV Zwickau 1:2 Borussia Dortmund II 24.07.

14:00 1860 München 1:0 Würzburger Kickers 25.07.

13:00 FC Viktoria Berlin 2:1 FC Viktoria Köln 25.07.

14:00 SC Verl 0:0 Türkgücü-Ataspor 26.07.

19:00 SC Freiburg II 0:0 SV Wehen Wiesbaden 18.08.

19:00 VfL Osnabrück -:- MSV Duisburg

VfL Osnabrück vs. MSV Duisburg: 3. Liga heute live im TV und Livestream

VfL Osnabrück vs. MSV Duisburg in der 3. Liga wird heute nicht im Free-TV übertragen.

MagentaSport überträgt das Spiel live und exklusiv in voller Länge. Neben dem Pay-TV-Sender könnt Ihr die Übertragung auch via Livestream auf dem Endgerät eurer Wahl empfangen.

Mit Telekom-Vertrag bezahlt Ihr für den Streamingdienst 4,95 Euro pro Monat, ohne diesen Vertrag steigt der Preis auf 9,95 Euro monatlich.

VfL Osnabrück vs. MSV Duisburg: 3. Liga heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr das Spiel auch im SPOX-Liveticker verfolgen, mit dem Ihr kein Detail aus Duisburg verpasst!

Hier entlang zum Liveticker VfL Osnabrück vs. MSV Duisburg.

3. Liga: Die Tabelle nach dem 3. Spieltag

Viktoria Berlin hat mit drei Siegen und einer Tordifferenz von 10:1 einen absoluten Traumstart hingelegt, am anderen Ende der Tabelle findet sich punktlose TSV Havelse nach dem 3. Spieltag in der 3. Liga.