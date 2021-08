TSV 1860 München vs. Viktoria Köln: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der TSV 1860 München muss am 5. Spieltag gegen den FC Viktoria Köln ran. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

TSV 1860 München vs. Viktoria Köln: Uhrzeit, Spielstätte, Austragungsort

In der 3. Liga steigt am heutigen Dienstag (24. August) die Partie zwischen dem TSV 1860 München und Viktoria Köln. Im Stadion an der Grünwalder Straße, der Spielstätte der Sechziger (München), wird die Begegnung um 19 Uhr angepfiffen.

TSV 1860 München vs. Viktoria Köln: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Wollt Ihr den TSV 1860 München auf Viktoria Köln treffen sehen, benötigt Ihr einen Zugang zum Angebot von Magenta Sport. Der Pay-TV-Anbieter der Telekom ist es, der die Übertragungsrechte für die 3. Liga besitzt. Den Großteil der Spiele überträgt Magenta Sport außerdem exklusiv. Live und in voller Länge gibt es jedes Spiel zu sehen.

Ab 18.45 Uhr bekommt Ihr Livebilder aus München zugeliefert. Die 15 Minuten bis zum Anpfiff werden mit Vorberichten zum Spiel überbrückt. Sascha Bandermann ist dabei als Moderator im Einsatz. Franz Büchner begleitet Euch mit seiner Stimme als Kommentator durch das Drittligaduell.

Ihr wollt die Übertragung bei Magenta Sport freischalten? Kein Problem, das könnt Ihr sowohl als Telekom-Kunde als auch als Nicht-Telekom-Kunde machen. Falls Ihr jedoch Telekom-Kunden seid, müsst Ihr für das Abonnement viel weniger zahlen. Das erste Jahr sogar nichts. Nach Ablauf des Gratisjahres beträgt der monatliche Preis für Magenta Sport 4,95 Euro.

Anders sieht dabei die Situation bei Nicht-Kunden aus. Einerseits gibt es für sie keine kostenlose Periode, andererseits sind die zu zahlenden Abo-Beträge höher. Das Monatsabo kostet 16,95 Euro im Monat und das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat.

TSV 1860 München vs. Viktoria Köln: 3. Liga heute im Liveticker

Ansonsten gibt es eine andere Möglichkeit, wie Ihr 1860 München gegen Viktoria Köln live verfolgen könnt - nämlich mit dem Liveticker bei SPOX. Ihr verpasst vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff nichts!

Hier geht's zum Liveticker: TSV 1860 München vs. Viktoria Köln.

TSV 1860 München vs. Viktoria Köln: Voraussichtliche Aufstellungen

1860 München: Hiller - Y. Deichmann, Moll, Salger, Steinhart - Dressel - Biankadi, Neudecker, Lex - Mölders, Bär

Hiller - Y. Deichmann, Moll, Salger, Steinhart - Dressel - Biankadi, Neudecker, Lex - Mölders, Bär Viktoria Köln: Nicolas - Handle, Rossmann, Fritz, Berzel - Klefisch, Lorch - Amyn, Risse, May - Bunjaku

3. Liga: Die aktuelle Tabelle