TSV 1860 München vs. Türkgücü München: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Duell der Münchner Drittligisten! Der TSV 1860 München empfängt zuhause Türkgücü München. In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

TSV 1860 München vs. Türkgücü München: 3. Liga - Wann und wo?

In der 3. Liga findet am heutigen Samstag, den 14. August, das Münchner Stadtderby zwischen dem TSV 1860 München und Türkgücü München statt. Gespielt wird im Stadion an der Grünwalder Straße in der bayerischen Hauptstadt. Um 14 Uhr wird die Partie angepfiffen.

Erst zweimal kam es in der dritthöchsten Spielklasse zum Duell zwischen den Löwen und Türkgücü. Davon endete das Spiell einmal unentschieden und einmal gewann der TSV. Es ist also eine noch junge Rivalität, vor allem, weil die Gäste erst ihre zweite Saison überhaupt in der 3. Liga absolvieren.

TSV 1860 München vs. Türkgücü München: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Magenta Sport besitzt auch in dieser Saison Übertragungsrechte für die 3. Liga. Beim Pay-TV-Anbieter beginnt um 13.45 Uhr die Vorberichterstattung.

Sowohl Telekom-Kunden als auch Nicht-Telekom-Kunden können dabei Magenta Sport nutzen. Vorteile im finanziellen Bereich genießen jedoch nur die Telekom-Kunden. Für sie ist das Abonnement nämlich um einiges billiger.

Während Nicht-Telekom-Kunden für das Monats-Abo 16,95 Euro im Monat und für das Jahresabo 9,95 Euro monatlich zahlen, dürfen Telekom-Kunden das erste Jahr lang Magenta Sport gratis nutzen, ehe dann 4,95 Euro je Monat anfallen.

Neben Magenta Sport ist für die Übertragung des Münchner Derbys auch der Bayerische Rundfunk verantwortlich. Das heißt also, dass Ihr die Partie auch im Free-TV sehen könnt. Beim BR beginnt die Übertragung wenige Augenblicke vor Spielbeginn. Zusätzlich dazu bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen kostenlosen Livestream an.

© getty Türkgücü München konnte aus den ersten zwei Spielen bloß zwei Punkte mitnehmen.

TSV 1860 München vs. Türkgücü München: 3. Liga heute im Liveticker

In Form eines Livetickers ist SPOX beim heutigen Drittligaduell mit von der Partie. Mit diesem verpasst Ihr auch keine spielentscheidende Aktion.

Hier geht's zum Liveticker: TSV 1860 München vs. Türkgücü München.

TSV 1860 München vs. Türkgücü München: 3. Liga - Voraussichtliche Aufstellungen

TSV 1860 München: Hiller - Deichmann, Lang, Salger, Steinhart - Moll - Biankadi, Dressel, Lex - Mölders, Bär

Hiller - Deichmann, Lang, Salger, Steinhart - Moll - Biankadi, Dressel, Lex - Mölders, Bär Türkgücü München: Vollath - Kuhn, Rieder, Mavraj, Hertner - Irving, Kehl-Gomez - Sararer, Türpitz - Vrenezi, Sliskovic

3. Liga: Die Tabelle am 3. Spieltag im Überblick