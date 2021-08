Kaiserslautern vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga empfängt heute der 1. FC Kaiserslautern den TSV 1860 München. Wir verraten Euch, wo Ihr das Traditionsduell live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

In der 3. Liga steht an diesem Wochenende der 4. Spieltag auf dem Programm. In einer Begegnung treffen zwei namhafte Traditionsklubs aufeinander.

3. Liga: Kaiserslautern vs. TSV 1860 München: Datum, Zeit, Ort, Infos

Am heutigen Samstag, 21. August, kommt es zum Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem TSV 1860 München. Das Spiel wird um 14 Uhr im Fritz-Walter-Stadion angepfiffen. Die Roten Teufel dürfen das Spiel vor 20.000 Fans bestreiten.

Kaiserslautern gegen 1860 München - dieses Duell gab es in der Vergangenheit auch schon in der einen oder anderen höheren Liga. Die Gegenwart sieht aber anders aus, so dass sich die beiden Klubs inzwischen in der 3. Liga aufhalten. Beide wurden vor der Saison zum engeren Kreis der Aufstiegsfavoriten gezählt. Die Münchner Löwen rechtfertigten dies mit fünf Punkten aus den ersten drei Spielen, sie sind noch ungeschlagen.

Noch ohne Sieg und sogar noch ohne Tor ist dagegen der 1. FC Kaiserslautern. Da wundert es nicht, dass das Team von Trainer Marco Antwerpen mit nur einem Punkt auf dem vorletzten Tabellenplatz steht.

3. Liga: Der 4. Spieltag im Überblick

Datum Anstoss Heim Auswärts Ergebnis Freitag, 20. August 19 Uhr FC Viktoria Berlin Hallescher FC 0:1 Samstag, 21. August 14 Uhr Borussia Dortmund II 1. FC Saarbrücken Samstag, 21. August 14 Uhr Eintr. Braunschweig FSV Zwickau Samstag, 21. August 14 Uhr Magdeburg MSV Duisburg Samstag, 21. August 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1860 München Samstag, 21. August 14 Uhr FC Viktoria Köln Waldhof Mannheim Samstag, 21. August 14 Uhr SV Meppen SC Verl Sonntag, 22. August 13 Uhr Würzburger Kickers VfL Osnabrück Sonntag, 22. August 14 Uhr SV Wehen Wiesbaden TSV Havelse Sonntag, 22. August 15 Uhr Türkgücü München SC Freiburg II

Kaiserslautern vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Free-TV, Pay-TV und Livestream - Kaiserslautern gegen den TSV 1860 München wird heute auf vielen verschiedenen Wegen live übertragen.

Kaiserslautern vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute live im TV

Gute Nachricht, speziell für alle Fans des 1. FC Kaiserslautern und von 1860 München! Das Spiel wird heute live im Free-TV gezeigt, und zwar vom Südwestrundfunk (SWR), Saarländischen Rundfunk (SR) und Bayerischen Rundfunk (BR). Die Übertragung beginnt jeweils um 14 Uhr. An jedem Samstag werden aus der 3. Liga einige Spiele auf den 3. Programmen der ARD live im Free-TV übertragen, heute unter anderem Kaiserslautern gegen 1860 München.

Zudem könnt Ihr die Partie live im Pay-TV bei MagentaSport sehen, als Einzelspiel aber auch in der Konferenz. Die Übertragung des Einzelspiels beginnt um 13.45 Uhr. Als Moderator ist Tobias Schäfer im Einsatz, als Kommentator Alexander Klich.

MagentaSport ist nur mit einem Abo zu sehen. Für Mobilfunk- und/oder Festnetz-Kunden der Telekom kostet dieses 4,95 Euro pro Monat, alle anderen bezahlen entweder 9,95 Euro pro Monat (Jahresabo) oder 16,95 Euro pro Monat. Zugriff auf MagentaSport erhaltet Ihr mit einem Telekom-Receiver.

Kaiserslautern vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute im Livestream

Auf den Homepages und in den Mediatheken der übertragenden Rundfunkanstalten der ARD findet Ihr jeweils einen kostenlosen Livestream. Der Livestream von MagentaSport ist dagegen kostenpflichtig. Ihr könnt ihn auf dem Smartphone oder Tablet via der kostenlosen App oder am PC abrufen.

Dank einer Kooperation von MagentaSport mit der Fußball-Plattform OneFootball könnt Ihr dort das Spiel für 2,99 Euro auf dem Smartphone und dem Tablet ansehen. Kunden der Telekom müsst Ihr dafür nicht sein.

Kaiserslautern vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute im Liveticker

Live dabei seid Ihr bei Kaiserslautern gegen 1860 München auch mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX. Im Konferenz-Liveticker erfährt Ihr zudem, was in den anderen Stadion alles passiert.

Hier geht's zum Liveticker Kaiserslautern - 1860 München.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

3. Liga: Kaiserslautern vs. TSV 1860 München - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Kaiserslautern: Raab - Schad, Senger, Tomiak, Hercher - Sessa, Niehues - Zimmer, Wunderlich, Hanslik - Kiprit

Raab - Schad, Senger, Tomiak, Hercher - Sessa, Niehues - Zimmer, Wunderlich, Hanslik - Kiprit 1860 München: Hiller - Goden, Lang, Salger, Steinhart - Moll, Dressel - Biankadi, Lex - Mölders, Bär

3. Liga: Die aktuelle Tabelle