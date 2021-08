In der 3. Liga kommt es heute zum Traditionsduell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem TSV 1860 München. In unserem Liveticker könnt Ihr das komplette Spiel verfolgen.

Rote Teufel gegen Löwen! Der 1. FC Kaiserslautern empfängt in der 3. Liga den TSV 1860 München. Gelingt Kaiserslautern der erste Saisonsieg? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Kaiserslautern vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der 1. FC Kaiserslautern befindet sich nach drei Spieltagen in einer Tabellenregion, in der er nach der schwachen Saison 2020/21 nicht mehr sein wollte. Mit nur einem Punkt und keinem geschossen Tor sind die Roten Teufel Vorletzter. Besser aus den Startlöchern gekommen sind die Münchner Löwen. Noch ungeschlagen haben sie mit fünf Punkten Kontakt zur Spitzengruppe.

Vor Beginn: Die Partie des 4. Spieltags der 3. Liga beginnt um 14 Uhr im Fritz-Walter-Stadion.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem TSV 1860 München.

Kaiserslautern vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Kaiserslautern: Raab - Schad, Senger, Tomiak, Hercher - Sessa, Niehues - Zimmer, Wunderlich, Hanslik - Kiprit

1860 München: Hiller - Goden, Lang, Salger, Steinhart - Moll, Dressel - Biankadi, Lex - Mölders, Bär

Kaiserslautern vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Kaiserslautern gegen 1860 München wird heute live im Free-TV übertragen, und zwar vom Südwestrundfunk (SWR), Saarländischen Rundfunk (SR) und Bayerischen Rundfunk (BR). Die Übertragung beginnt jeweils um 14 Uhr.

Zudem könnt Ihr die Partie live im Pay-TV bei MagentaSport sehen, als Einzelspiel aber auch in der Konferenz. Die Übertragung beginnt jeweils um 13.45 Uhr. MagentaSport ist nur mit einem Abo zu sehen.

Auf den Homepages und in den Mediatheken der übertragenden Rundfunkanstalten der ARD findet Ihr jeweils einen kostenlosen Livestream. Den kostenpflichtigen Livestream von MagentaSport könnt ihn auf dem Smartphone oder Tablet via der kostenlosen App oder am PC abrufen. Dank einer Kooperation von MagentaSport mit der Fußball-Plattform OneFootball könnt Ihr dort das Spiel zusätzlich zum Preis von 2,99 Euro auf dem Smartphone und dem Tablet ansehen.

