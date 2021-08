Kaiserslautern vs. FSV Zwickau: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss der ersten englischen Woche in der laufenden Saison der 3. Liga empfängt der FC Kaiserslautern den FSV Zwickau am 6. Spieltag. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Kaiserslautern vs. FSV Zwickau: Datum, Anpfiff, Stadion und Zuschauer

Kaiserslautern und der FSV Zwickau treffen am heutigen Samstag, dem 28. August, um 14 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern aufeinander.

Der Heimklub hat bereits mitgeteilt, dass gegen Zwickau bis zu 20.000 Zuschauer vor Ort sein dürfen, unabhängig des Inzidenzwerts in Kaiserslautern. Diese Fans müssen wie mittlerweile bekannt entweder einen negativen Coronatest, eine vollständige Impfung oder eine Genesung vorweisen können.

Kaiserslautern vs. FSV Zwickau: Voraussichtliche Aufstellungen

FCK: Raab - Hercher, Tomiak, Senger, D. Schad - Sessa - Zimmer, Wunderlich, Klingenburg, Redondo - Kiprit

Raab - Hercher, Tomiak, Senger, D. Schad - Sessa - Zimmer, Wunderlich, Klingenburg, Redondo - Kiprit Zwickau: Brinkies - Göbel, Reinthaler, Nkansah, Coskun - Hauptmann, Möker, Schikora, Willms - Baumann, König

© getty Cheftrainer Marco Antwerpen ist mit dem 1. FC Kaiserslautern weit weg vom Aufstiegskurs.

3. Liga: Der 6. Spieltag im Überblick

Datum Anstoß Ergebnis 27. August 19 Uhr Hallescher FC SC Verl 4:4 28. August 14 Uhr SV Wehen Wiesbaden Magdeburg 28. August 14 Uhr FC Viktoria Berlin Waldhof Mannheim 28. August 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern FSV Zwickau 28. August 14 Uhr Türkgücü-Ataspor VfL Osnabrück 28. August 14 Uhr Eintr. Braunschweig 1860 München 28. August 14 Uhr FC Viktoria Köln SC Freiburg II 29. August 13 Uhr Borussia Dortmund II MSV Duisburg 29. August 14 Uhr Würzburger Kickers 1. FC Saarbrücken 30. August 19 Uhr SV Meppen TSV Havelse

Kaiserslautern vs. FSV Zwickau: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Kaiserslautern vs. FSV Zwickau läuft heute als einzige Partie des 6. Spieltags in der 3. Liga live und in voller Länge im Free-TV, und dort habt Ihr sogar noch die Wahl der Übertragung. Der SWR und SR zeigen das Spiel und bieten auch jeweils einen kostenlosen Livestream an.

Hier zum Livestream des SWR.

Hier zum Livestream des SR.

Auch MagentaSport bietet eine Übertragung an, dort habt Ihr zusätzlich die Wahl zwischen dem Einzelspiel oder der Konferenz am Samstag, mit der Ihr gleichzeitig die sechs Parallelspiele um 14 Uhr verfolgen könnt. Alle Einzelspiele sowie die Konferenz könnt Ihr als Kunden auch im Livestream auf dem Endgerät eurer Wahl empfangen.

Kaiserslautern vs. FSV Zwickau: 3. Liga heute im Liveticker

Als weitere Alternative stehen euch natürlich wie gehabt die SPOX-Liveticker zur Verfügung. Hier könnt Ihr ebenfalls wählen zwischen den Einzelspielen oder dem Konferenzticker, der euch einen Überblick über die 6 Parallelspiele um 14 Uhr verschafft.

Hier kommt Ihr zum Liveticker Kaiserslautern vs. FSV Zwickau.

Und hier zum Konferenzticker der 3. Liga am Samstag.

3. Liga: Die Tabelle am 6. Spieltag