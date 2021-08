3. Liga heute live: VfL Osnabrück vs. BVB II im TV, Livestream und Liveticker

Der VfL Osnabrück und die Reservemannschaft von Borussia Dortmund bestreiten am 5. Spieltag ihr erstes Spiel der Englischen Woche in der 3. Liga. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

3. Liga heute: VfL Osnabrück vs. BVB II - Wichtigste Infos zum Spiel

Der 5. Spieltag steht in der 3. Liga an. Eine der fünf Begegnungen am heutigen Mittwoch ist die zwischen dem VfL Osnabrück und Borussia Dortmund II.

Gespielt wird an der Bremer Brücke in Osnabrück. Pünktlich ab 19 Uhr rollt dann das Leder.

3. Liga heute live: VfL Osnabrück vs. BVB II im TV und Livestream

Osnabrück gegen den BVB II wird heute live und exklusiv in voller Länge von Magenta Sport übertragen. Wie bereits in der vorigen Saison ist der Anbieter der Telekom für die Übertragung der 3. Liga verantwortlich.

Los geht es um 18.45 Uhr, folgendes Duo ist dabei für alle Zuseher vor ihren Bildschirmen im Einsatz:

Kommentator: Edgar Mielke

Moderator: Tobias Schäfer

Parallel dazu läuft die Drittligakonferenz mit den anderen vier Spielen.

© getty Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund spielt ihre erste Saison in der 3. Liga nach dem Meistertitel in der vorigen Regionalliga-Saison.

Abhängig davon, ob Ihr Telekom-Kunden seid oder nicht, werden verschiedene Preise für das Magenta-Sport-Abonnement angeboten. Für Telekom-Kunden ist das Abo sogar um einiges billiger als für Nicht-Kunden.

Während Nicht-Telekom-Kunden für das Monats-Abo 16,95 Euro im Monat und für das Jahresabo 9,95 Euro monatlich zahlen, kostet das Abo für Telekom-Kunden das erste Jahr lang erst einmal gar nichts, ehe dann 4,95 Euro je Monat anfallen.

3. Liga heute live: VfL Osnabrück vs. BVB II im Liveticker

Zudem gibt es zur Partie zwischen Osnabrück und BVB II auch einen Liveticker. Diesen bietet SPOX auf der eigenen Website an.

Hier geht's zum Liveticker: VfL Osnabrück vs. Borussia Dortmund II.

Hier geht's zum Liveticker: Drittligakonferenz.

3. Liga: Der 5. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts 24.08. 19 Uhr 1860 München 3:0 FC Viktoria Köln 24.08. 19 Uhr Waldhof Mannheim 5:0 SV Meppen 24.08. 19 Uhr Hallescher FC 1:0 1. FC Kaiserslautern 24.08. 19 Uhr FSV Zwickau 1:1 FC Viktoria Berlin 24.08. 19 Uhr SC Verl 0:3 Eintr. Braunschweig 25.08. 19 Uhr VfL Osnabrück -:- Borussia Dortmund II 25.08. 19 Uhr MSV Duisburg -:- SV Wehen Wiesbaden 25.08. 19 Uhr TSV Havelse -:- Türkgücü-Ataspor 25.08. 19 Uhr 1. FC Saarbrücken -:- Magdeburg 25.08. 19 Uhr SC Freiburg II -:- Würzburger Kickers

3. Liga heute: VfL Osnabrück vs. BVB II - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Osnabrück: Kühn - O. Traoré, Gugganig, Trapp, Kleinhansl - S. Köhler, U. Taffertshofer, Klaas - Simakala, Bertram - Heider

Kühn - O. Traoré, Gugganig, Trapp, Kleinhansl - S. Köhler, U. Taffertshofer, Klaas - Simakala, Bertram - Heider Borussia Dortmund II: Unbehaun - Papadopoulos, Dams, Maloney - Raschl, Pfanne - Pasalic, Taz, Knauff - Bornemann, St. Tigges

3. Liga: Die Tabelle am 5. Spieltag