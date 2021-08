In der 3. Liga treffen heute der MSV Duisburg und der TSV Havelse in einem Nachholspiel aufeinander. Wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen des DFB-Pokals - nicht ganz, denn auch in der 3. Liga findet ein Spiel statt.

3. Liga: MSV Duisburg vs. Havelse heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Zeit, Ort, Infos

Am heutigen Sonntag, 8. August, startet der MSV Duisburg mit zwei Wochen Verspätung in die Drittligasaison 2021/22. Die Zebras empfangen ab 13 Uhr Aufsteiger TSV Havelse in der Schauinsland-Reisen-Arena.

Die beiden ersten Saisonspiele der Zebras in der 3. Liga mussten aufgrund von Corona-Infektionen innerhalb der Mannschaft und einer daraus resultierenden Team-Quarantäne verlegt werden. Heute kommt es zum Nachholspiel gegen Havelse, am 18. August gegen den VfL Osnabrück.

Der TSV Havelse verlor am 1. Spieltag zwar mit 0:1 gegen den 1. FC Saarbrücken, zeigte dabei aber, dass die Mannschaft in der 3. Liga mithalten kann.

Begegnung: MSV Duisburg

MSV Duisburg Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Datum: 8. August 2021

8. August 2021 Anstoß: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Schaunsland-Reisen-Arena, Duisburg

Schaunsland-Reisen-Arena, Duisburg TV-Übertragung: MagentaSport

3. Liga: MSV Duisburg vs. Havelse heute live im TV und Livestream

Live-Fußball zur Essenszeit - das gibt es heute bei MagentaSport. Der Bezahlsender der Telekom zeigt das Spiel live ab 12.30 Uhr im Pay-TV. Und was muss man für MagentaSport bezahlen? Telekom-Kunden 4,95 Euro pro Monat, Nicht-Telekom-Kunden 9,95 Euro (Jahresabo) oder 16,95 Euro (Monatsabo) im Monat.

MagentaSport kann zu Hause mit einem Receiver auf dem Fernseher, online auf www.magentasport.de und von unterwegs mit der kostenlosen MagentaSport App auf dem Smartphone oder Tablet empfangen werden.

Folgendes Duo ist heute für MagentaSport im Einsatz:

Kommentator: Christian Straßburger

Christian Straßburger Moderator: Thomas Wagner

3. Liga: MSV Duisburg vs. Havelse heute im Liveticker

Das Nachholspiel zwischen dem MSV Duisburg und dem TSV Havelse könnt Ihr auch ganz bequem zu Hause oder von unterwegs mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker MSV Duisburg - TSV Havelse.

3. Liga: MSV Duisburg vs. Havelse heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

MSV Duisburg:

TSV Havelse:

3. Liga: Die aktuelle Tabelle