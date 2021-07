Am 23. Juli startet die 3. Liga in die Saison 2021/22. In dieser werden wieder Spiele live im Free-TV und im kostenlosen Livestream gezeigt. Wer für die Übertragungen verantwortlich ist, erfahrt Ihr hier.

Endlich wieder Drittligafußball! Am Freitag, den 23. Juli, beginnt mit dem Spiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg die Saison 2021/22.

Wie vor jeder Saison stellen sich auch in diesem Jahr wieder viele Fans die Frage, ob Spiele der 3. Liga kostenlos zu sehen sind - also im Free-TV oder im kostenlosen Livestream. Auf diese Frage und auf die Live-Übertragungssituation in der 3. Liga gehen wir in den folgenden Abschnitten detailliert ein.

3. Liga, Übertragung: So seht Ihr die Saison 2021/22 live im Free-TV und kostenlosen Livestream

Hier ist die 3. Liga bereits erstklassig! Auch in dieser Saison 2021/22 werden wieder zahlreiche Spiele live im Free-TV und im kostenlosen Livestream übertragen.

Insgesamt 86 Spiele umfasst die Live-Übertragung der 3. Liga in der ARD und ihren dritten Programmen. Diese beinhaltet folgende ARD-Sender: ARD, BR, HR, MDR, NDR, SR, SWR und WDR. Die Live-Übertragung im Free-TV auf diesen Sendern beschränkt sich auf Samstagsspiele mit Spielbeginn 14 Uhr. Zu allen Spielen, die live im Free-TV gezeigt bieten die verantwortlichen Rundfunkanstalten auf ihrer Homepage einen kostenlosen Livestream an.

Vor dem Saisonauftakt stehen bereits einige Live-Übertragungen fest.

3. Liga: Festsehende Übertragungen im Free-TV und kostenlosen Livestream

Spieltag Datum Uhrzeit Spiel Sender 1 24. Juli 2021 14 Uhr Hallescher FC - SV Meppen MDR 1 24. Juli 2021 14 Uhr 1860 München - Würzburger Kickers BR 1 24. Juli 2021 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig SR, SWR 2 31. Juli 2021 14 Uhr 1. FC Magdeburg - SC Freiburg II MDR 2 31. Juli 2021 14 Uhr 1. FC Saarbrücken - VfL Osnabrück SR, SWR 7 4. September 2021 18 Uhr 1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern ARD

3. Liga, Übertragung: So seht Ihr die Saison 2021/22 live im Pay-TV und Livestream

Es gibt noch eine weitere gute Nachricht zur Live-Berichterstattung der 3. Liga! MagentaSport zeigt alle 380 Saisonspiele live, dazu bietet der Telekom-Sender zu zeitgleichen Partien immer eine Konferenz an.

Für MagentaSport müsst Ihr allerdings bezahlen. Ein Jahresabo kostet monatlich 9,95 Euro, einzelne Monate kosten 16,95 Euro. Kunden können sich die Spiel und Konferenzen auch im im Livestream ansehen. Das ist über die MagentaSport-App auch auf verschiedenen Endgeräten möglich.

3. Bundesliga: Die 20 Drittligisten der Saison 2021/22

Im Vergleich zur Vorsaison umfasst das Feld der 20 Drittligisten sieben neue Namen. Aus der 2. Liga stiegen der VfL Osnabrück, Eintracht Braunschweig und die Würzburger Kickers ab, dazu kommen die Aufsteiger SC Freiburg II, Borussia Dortmund II, Viktoria Berlin und TSV Havelse.

Verein VfL Osnabrück (Absteiger) Eintracht Braunschweig (Absteiger) Würzburger Kickers (Absteiger 1860 München 1. FC Saarbrücken SV Wehen Wiesbaden SC Verl Hallescher FC FSV Zwickau Magdeburg Waldhof Mannheim FC Viktoria Köln Türkgücü München 1. FC Kaiserslautern KFC Uerdingen 05 MSV Duisburg SC Freiburg II (Aufsteiger) Borussia Dortmund II (Aufsteiger) FC Viktoria Berlin (Aufsteiger) TSV Havelse (Aufsteiger)

