Die 3. Liga ist zurück! Allerdings fällt am 1. Spieltag das Duell zwischen dem VfL Osnabrück und MSV Duisburg aus. Hier erfahrt Ihr, warum.

3. Liga: Darum findet VfL Osnabrück vs. MSV Duisburg heute nicht statt

Die Partie zwischen dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg wurde am Donnerstag offiziell vom DFB abgesagt. Grund dafür sind mehrere positive Coronavirus-Fälle in der Mannschaft der Duisburger.

Drei Akteure hatten sich in der vergangenen Woche mit COVID-19 infiziert, eine weitere PCR-Testung im Spieler- und Betreuerstab am Mittwoch ergab einen zusätzlichen positiven Befund. Dadurch verfügt der MSV nicht mehr über 16 verfügbare Profis, die für eine Spielaustragung mindestens notwendig sind.

Bis auf die genesenen und vollständig geimpften Teammitglieder befinden sich in den Reihen der Duisburger alle in einer Quarantäne.

VfL Osnabrück vs. MSV Duisburg: Datum, Anpfiff, Stadion und Zuschauer

Ursprüngliches Datum: 23. Juli

Ursprünglicher Anpfiff: 19 Uhr

Stadion: Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück

Der VfL Osnabrück hatte bei der lokalen Behörde einen Antrag auf die Zulassung von bis zu 7500 Zuschauern gestellt, was einer Auslastung von etwa 50 Prozent der Kapazität im Heimbereich entsprochen hätte.

© getty Der VfL Osnabrück kommt als Absteiger in die 3. Liga.

3. Liga: Alle Begegnungen am 1. Spieltag im Überblick

Datum Heim Uhrzeit Gast abgesagt VfL Osnabrück abgesagt MSV Duisburg 24. Juli 2021 TSV Havelse 14:00 1. FC Saarbrücken 24. Juli 2021 Waldhof Mannheim 14:00 Magdeburg 24. Juli 2021 1. FC Kaiserslautern 14:00 Eintracht Braunschweig 24. Juli 2021 Hallescher FC 14:00 SV Meppen 24. Juli 2021 1860 München 14:00 Würzburger Kickers 24. Juli 2021 FSV Zwickau 14:00 Borussia Dortmund II 25. Juli 2021 FC Viktoria Berlin 13:00 FC Viktoria Köln 25. Juli 2021 SC Verl 14:00 Türkgücü München 26. Juli 2021 SC Freiburg II 19:00 SV Wehen Wiesbaden

Das Eröffnungsspiel der Saison 2021/22 in der 3. Liga wäre nicht im Free-TV zu sehen gewesen.

MagentaSport hätte VfL Osnabrück vs. MSV Duisburg heute live und exklusiv in voller Länge gezeigt, wie die meisten Partien der 3. Liga. Als Kunden könnt Ihr die 3. Liga auch im Livestream verfolgen, auf mobilen Geräten funktioniert dies mit der MagentaSport App.

Einzelne Monate bei dem Streamingdienst kosten 16,95 Euro, das Jahresabo für 9,99 Euro monatlich ist vergleichsweise deutlich günstiger.

3. Liga: Die Abschlusstabelle der Saison 2020/21

Der MSV Duisburg ist dem Abstieg in die Regionalliga in der vergangenen Saison nur knapp entgangen. Dem VfL Osnabrück gelang es in der 2. Liga dagegen nicht, den Abstieg zu verhindern.