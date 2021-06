Regionalliga: TSV Havelse schafft Aufstieg in die 3. Liga

Der TSV Havelse aus der Regionalliga Nord hat den Aufstieg in die 3. Liga perfekt gemacht. Im Aufstiegsrückspiel gewannen die Niedersachsen gegen den 1. FC Schweinfurt 05 mit 1:0 (1:0), nachdem der TSV schon das Hinspiel beim bayerischen Vertreter mit 1:0 gewonnen hatte.

Im zweiten Duell war Kevin Schumacher (35.) zum Tor des Tages erfolgreich.

Havelse spielte in der Saison 1990/91 sogar eine Spielzeit in der 2. Bundesliga. Havelse wird in der Drittliga-Saison seine Heimspiele in der WM-Arena von Hannover bestreiten.