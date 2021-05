MSV Duisburg startet Langzeit-Doku mit RTL-Moderator Joachim Llambi

Nach mehreren Bundesligisten gewährt künftig auch MSV Duisburg seinen Fans einen Einblick hinter die Kulissen. Die Filmreihe in Kooperation mit RTL-Moderator Joachim Llambi und dem Streamingdienst TVNOW wird sich über die kommenden zwölf Monate erstrecken, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

"Der MSV liegt mir seit über 50 Jahren am Herzen. Wir wollen zeigen, wie der Verein ist, was er macht und wie er funktioniert. Dabei werden wir die Fans, die Probleme, aber auch das Schöne an der Stadt mitnehmen", sagte Llambi auf einer Pressekonferenz: "Dabei soll es auch journalistisch in die Tiefe gehen."

Dem Verein zufolge soll es sich um die erste Langzeit-Doku handeln, die einen deutschen Fußballverein länger als eine Saison begleitet. Präsident Ingo Wald kündigte an: "Wir freuen uns, dass wir mit unseren Fans auf TVNOW zeigen dürfen, wie Fußball in Duisburg bei einem traditions- und geschichtsreichen Klub auch abseits der ganz großen Fußballwelt gelebt wird."

Die Dreharbeiten haben bereits begonnen, die Ausstrahlung der ersten Folgen ist für diesen Winter geplant. Zuvor hatten bereits die Bundesligisten 1. FC Köln, Borussia Dortmund und Bayern München in Kooperation mit verschiedenen Streamingdiensten Türen geöffnet, die normalerweise für Anhänger verschlossen sind.