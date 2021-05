Eintracht Braunschweig trennt sich von Trainer Meyer

Eintracht Braunschweig hat sich nach dem Abstieg in die 3. Liga von Trainer Daniel Meyer getrennt. Der 41-Jährige, dessen Vertrag noch bis Sommer 2022 läuft, wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Ein Nachfolger steht noch nicht fest, soll aber "zeitnah" präsentiert werden.

"Wir haben zwar bis zuletzt immer an den Klassenerhalt geglaubt, gehen die Herausforderung 3. Liga aber nicht unvorbereitet an. Wir haben mit dem Abpfiff in Hamburg den Prozess eines geordneten Neuaufbaus begonnen. Die Entscheidung, den Weg nicht mehr gemeinsam mit Daniel Meyer zu gehen, war der erste Schritt", erklärte Eintracht-Präsident Christoph Bratmann.

Meyer hatte im Juli vergangenen Jahres seine Arbeit in Braunschweig aufgenommen, nachdem sich der Klub nach dem Aufstieg überraschend von Coach Marco Antwerpen getrennt hatte.

Nach dem 0:4 beim Hamburger SV am vergangenen Wochenende stieg der BTSV nach nur einem Jahr in der Zweitklassigkeit als Tabellen-17. wieder ab.