3. Liga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 38. Spieltag

In der 3. Liga steht der 38. und letzte Spieltag an. Macht Hansa Rostock den Aufstieg klar, oder zieht der FC Ingolstadt noch vorbei? Und was ist noch für 1860 München drin? Auch im Tabellenkeller geht es noch heiß her.

Hier gibt es die Ergebnisse und die Tabelle der 3. Liga am 38. Spieltag im Überblick.



3. Liga: Der Spielplan am 38. Spieltag

Anpfiff Heim Auswärts Ergebnis 22.05.

13:30 SV Wehen Wiesbaden SG Dynamo Dresden 22.05.

13:30 Bayern München II Hallescher FC 22.05.

13:30 FC Ingolstadt 1860 München 22.05.

13:30 FC Hansa Rostock VfB Lübeck 22.05.

13:30 Waldhof Mannheim KFC Uerdingen 05 22.05.

13:30 SV Meppen MSV Duisburg 22.05.

13:30 1. FC Kaiserslautern SC Verl 22.05.

13:30 Magdeburg SpVgg Unterhaching 22.05.

13:30 FSV Zwickau 1. FC Saarbrücken 22.05.

13:30 Türkgücü-Ataspor FC Viktoria Köln

3. Liga: Die Tabelle vor dem 38. Spieltag