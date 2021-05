3. Liga: SV Wehen Wiesbaden vs. Dynamo Dresden heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga ist heute Tabellenführer Dynamo Dresden beim SV Wehen Wiesbaden zu Gast. Können sich die Dresdner den Meistertitel sichern? Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Dynamo Dresden wird in der kommenden Saison nach einem Jahr in der 3. Liga wieder in der 2. Bundesliga auf Punktejagd gehen. Das ist seit dem vergangenen Spieltag bekannt.

Allerdings ist noch unklar, ob die Sachsen die Saison als Meister oder als Zweiter beenden. Der Abstand auf Hansa Rostock beträgt zwei Punkte. Wegen der Tordifferenz würde gegen Wehen Wiesbaden bereits ein Unentschieden für den Meistertitel genügen.

3. Liga: SV Wehen Wiesbaden vs. Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream

Am heutigen Samstag, den 22. Mai, wird die Partie des letzten Spieltags der Drittligasaison zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und Dynamo Dresden ausgetragen. Um 13.30 Uhr geht das Duell in der Brita-Arena in der hessischen Landeshauptstadt los.

© getty Dynamo Dresden hat den direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga geschafft.

3. Liga: SV Wehen Wiesbaden vs. Dynamo Dresden heute live im Pay-TV

Im Free-TV wird es die Partie nicht geben. Jedoch ist Magenta Sport wieder die richtige Anlaufstelle für alle Fans der 3. Liga. Beim Anbieter der Telekom seht Ihr das Spiel ab 13.15 Uhr live. Das Duo bestehend aus Moderator Cedric Pick und Kommentator Mike Münkel begleitet Euch durch den Saisonabschluss. Außerdem bietet MagentaSport auch eine Konferenz mit allen heutigen Partien an.

Jeder, der das Spiel verfolgen möchte und Telekom-Kunde ist, hat Grund zur Freude. Denn mit dieser Kombination dürft Ihr MagentaSport ein Jahr lang gratis nutzen, bevor pro Monat 4,95 Euro anfallen.

Wer jedoch kein Telekom-Kunde ist, zahlt von Beginn an. Das Monatsabo kostet 16,95 Euro pro Monat, das Jahresabo kostet 9,95 Euro pro Monat.

3. Liga: SV Wehen Wiesbaden vs. Dynamo Dresden heute live im Livestream

Ebenso gibt es das Spiel auch im Livestream bei MagentaSport zu sehen. Hier geht es zum kostenpflichtigen Livestream.

3. Liga: SV Wehen Wiesbaden vs. Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Runde: 38. Spieltag

38. Spieltag Datum: 22. Mai 2021

22. Mai 2021 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Brita-Arena (Wiesbaden)

Brita-Arena (Wiesbaden) TV-Übertragung: MagentaSport

Livestream: MagentaSport

3. Liga: SV Wehen Wiesbaden vs. Dynamo Dresden heute im Liveticker

SPOX bietet Wehen Wiesbaden gegen Dynamo zudem auch in Form eines Livetickers an. Tore, Strafstoße, hundertprozentige Chancen - Ihr verpasst keine wichtige Aktion.

Hier geht's zum Liveticker: SV Wehen Wiesbaden vs. Dynamo Dresden.

3. Liga: SV Wehen Wiesbaden vs. Dynamo Dresden - Voraussichtliche Aufstellungen

Wehen Wiesbaden: Boss - Ajani, Medic, Chato, Niemeyer - Walbrecht - Lankford, Wurtz, G. Korte, Malone - Nilsson

Dynamo Dresden: K. Broll - Ehlers, Knipping, C. Löwe - Kreuzer, Y. Stark, Kade, J. Meier - Mörschel - Daferner, Königsdörffer

3. Liga: Die Tabelle vor dem letzten Spieltag