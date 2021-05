Dynamo Dresden empfängt in der 3. Liga heute im Rahmen des 36. Spieltags Viktoria Köln. Hier könnt Ihr die Begegnung im Liveticker verfolgen. Mit Kaiserslautern gegen Uerdingen und Hansa Rostock gegen den FSV Zwickau bietet SPOX zwei weitere Drittligaspiele im Liveticker an.

In der 3. Liga will Dynamo Dresden weiterhin den Kurs Richtung Aufstieg halten. Die sächsischen Spitzenreiter treten am 36. Spieltag gegen Viktoria Köln aus dem Mittelfeld der Tabelle an. Mit dem Liveticker von SPOX entgeht Euch nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Dynamo Dresden vs. Viktoria Köln: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit ganz viel Pech könnte Dynamo (66 Punkte) heute im Falle eines Nicht-Erfolgs nicht nur die Tabellenführung verlieren, sondern auch aus der Top drei rausfliegen. Hansa Rostock (66) trifft auf den FSV Zwickau, 1860 München (64) gastiert bei Wehen Wiesbaden, der FC Ingolstadt (64) empfängt den 1. FC Saarbrücken.

Vor Beginn: Dynamo geht als klarer Favorit in das Duell. Dresden führt die Tabelle der 3. Liga an, hat unter Neu-Coach Alexander Schmidt aus drei Partien zwei Siege und ein Unentschieden geholt. Viktoria geht mit drei Remis in Folge in die 90 Minuten, liegt in der Tabelle als Achter im oberen Mittelfeld.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen im Liveticker zur Partie zwischen Dynamo Dresden und Viktoria Köln! Los geht es am heutigen Samstag um 14 Uhr, gespielt wird im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion.

Dynamo Dresden vs. Viktoria Köln: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: Broll - Knipping, Ehlers, Kwadwo - Diawusie, Stark, Will, Kade - Mörschel - Hosiner, Vlachodimos

Broll - Knipping, Ehlers, Kwadwo - Diawusie, Stark, Will, Kade - Mörschel - Hosiner, Vlachodimos Viktoria Köln: Mielitz - Handle, Rossmann, Fritz, Holthaus - Lorch, Klefisch - Risse, Wunderlich, Cueto - Thiele

Dynamo Dresden vs. Viktoria Köln: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Dresden gegen Viktoria seht Ihr heute live und in voller Länge ausschließlich bei MagentaSport, das nicht kostenlos zu nutzen ist. Das Pay-TV-Angebot der Telekom besitzt in Deutschland die TV-Rechte an der kompletten 3. Liga.

MagentaSport kostet Euch als Nicht-Telekom-Kunden im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, zahlt Ihr für MagentaSport die ersten zwölf Monate nichts, danach dann 4,95 Euro pro Monat. Darauf zurückgreifen könnt Ihr auch über Eure mobilen Endgeräte - am Smartphone oder Tablet via App und am Computer via Internetbrowser als Livestream abrufen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

3. Liga: Die aktuelle Tabelle