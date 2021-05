Dynamo Dresden vs. Türkgücü München: 3. Liga heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Tabellenführer Dynamo Dresden kann heute mit einem Sieg gegen Türkgücü München den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt machen. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Anpfiff, Datum, Ort

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Türkgücü München geht am heutigen Sonntag, den 16. Mai, über die Bühne. Los geht es um 14 Uhr. Gespielt wird im Rudolf-Harbig-Stadion, der Heimstätte von Dynamo Dresden.

Viel fehlt den Dresdnern nicht mehr, um den sofortigen Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga bereits beim ersten Versuch zu fixieren. Mit 69 Punkten ist man Tabellenzweiter hinter Hansa Rostock. Rostock gewann am gestrigen Samstag in Unterhaching.

Zudem trennen die Sachsen und den Relegationsplatz, auf dem momentan der TSV 1860 München verweilt, vier Punkte. Ein Sieg gegen Türkgücü München am 37. Spieltag und das Ziel ist erreicht.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Wer Dynamo Dresden gegen Türkgücü München heute live und in voller Länge schauen möchte, hat dafür gleich mehrere Möglichkeiten. Neben der üblichen Übertragung im Pay-TV ist auch ein Free-TV-Sender für das Spiel zuständig.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München: 3. Liga heute live im Free-TV

Der Mitteldeutsche Rundfunk, einer von mehreren Dritten Fernsehprogrammen der ARD, zeigt das Duell im Free-TV im Rahmen der "Sport im Osten"-Sendung. Dabei geht die Übertragung wenige Momente vor Spielbeginn, also um 14 Uhr, los.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München: 3. Liga heute live im Pay-TV

Natürlich bietet auch Magenta Sport das Drittligaspiel heute live und in voller Länge an. Durch die vollen 90 Minuten über begleiten Euch dabei Moderatorin Anett Sattler und Kommentator Andreas Mann.

Ihr wollt Magenta Sport nutzen und seid zudem auch Kunden bei der Telekom? Dann habt Ihr Glück, denn mit dieser Kombination dürft Ihr den Pay-TV-Sender ein ganzes Jahr lang kostenlos testen, bevor 4,95 Euro pro Monat für das Abonnement anfallen.

Die Nicht-Kunden bekommen hingegen kein solches Angebot, sondern müssen von Beginn an bereits für das Monatsabo 16,95 Euro je Monat oder für das Jahresabo 9,95 Euro zahlen.

2. Liga: Die besten Torjäger in der Ligageschichte © getty 1/21 Simon Terodde wechselt vom HSV zum FC Schalke und bleibt damit definitiv in der 2. Liga. Seine Führung in der Ewigen Torjägerliste des Unterhauses wird der 33-Jährige damit wohl ausbauen. Wir zeigen Euch das Ranking! © imago images / Kolvenbach 2/21 PLATZ 20: Dirk Lottner – 71 Tore in 301 Spielen (Fortuna Köln, 1. FC Köln, MSV Duisburg) © imago images / Sportfoto Rudel 3/21 PLATZ 19: Uwe Kuhl – 71 Tore in 201 Spielen (Darmstadt 98) © imago images / Horstmüller 4/21 PLATZ 18: Uwe Tschiskale – 72 Tore in 144 Spielen (SG Wattenscheid 09) © imago images / Jan Huebner 5/21 PLATZ 17: Edmond Kapllani – 73 Tore in 214 Spielen (Karlsruher SC, FC Augsburg, TuS Koblenz, SC Paderborn, FSV Frankfurt) © imago images / Team 2 6/21 PLATZ 16: Benjamin Auer – 74 Tore in 219 Spielen (Karlsruher SC, Borussia Mönchengladbach, FSV Mainz 05, Alemannia Aachen) © imago images / Pressefoto Baumann 7/21 PLATZ 15: Marcus Marin – 75 Tore in 168 Spielen (Stuttgarter Kickers, FC St. Pauli, MSV Duisburg) © imago images / Revierfoto 8/21 PLATZ 14: Fabian Klos – 79 Tore in 193 Spielen (Arminia Bielefeld) © imago images / Werner Otto 9/21 PLATZ 13: Paul Linz – 82 Tore in 176 Spielen (Freiburger FC, Waldhof Mannheim, VfL Osnabrück) © imago images / ExSpo 10/21 PLATZ 12: Sascha Rösler – 86 Tore in 308 Spielen (SSV Ulm, Rot-Weiß Oberhausen, Greuther Fürth, Alemannia Aachen, Borussia Mönchengladbach, 1860 München, Fortuna Düsseldorf) © imago images / Claus Bergmann 11/21 PLATZ 11: Heikko Glöde – 86 Tore in 293 Spielen (Hertha BSC, VfL Osnabrück, 1. FC Saarbrücken, FC Remscheid) © imago images / Weckelmann 12/21 PLATZ 9: Marcus Feinbier – 90 Tore in 274 Spielen (Hertha BSC, Wuppertaler SV, SG Wattenscheid 09, 1. FC Nürnberg, Rot Weiss Ahlen, Greuther Fürth) © imago images / Ferdi Hartung 13/21 PLATZ 9: Harald Kügler – 90 Tore in 305 Spielen (FC Schalke 04, Alemannia Aachen, SG Wattenscheid 09, Preußen Münster, Rot-Weiss Essen) © imago images / Rust 14/21 PLATZ 8: Siegfried Reich – 93 Tore in 178 Spielen (Hannover 96, VfL Wolfsburg) © imago images / MIS 15/21 PLATZ 7: Michael Thurk – 96 Tore in 251 Spielen (FSV Mainz 05, Energie Cottbus, FC Augsburg) © imago images / pmk 16/21 PLATZ 6: Bruno Labbadia – 101 Tore in 229 Spielen (Darmstadt 98, Arminia Bielefeld, Karlsruher SC) © imago images / HochZwei 17/21 PLATZ 5: Marius Ebbers - 102 Tore in 273 Spielen (MSV Duisburg, 1. FC Köln, Alemannia Aachen, FC St. Pauli) © imago images / Stockhoff 18/21 PLATZ 4: Daniel Jurgeleit – 106 Tore in 360 Spielen (Union Solingen, FC 08 Homburg, VfB Lübeck) © imago images / Kicker/Liedel 19/21 PLATZ 3: Theo Gries – 111 Tore in 270 Spielen (Alemannia Aachen, Hertha BSC, Hannover 96) © imago images / Alfred Harder 20/21 PLATZ 2: Sven Demandt – 121 Tore in 316 Spielen (Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC, FSV Mainz 05) © imago images / MIS 21/21 PLATZ 1: Simon Terodde – 141 Tore in 251 Spielen (MSV Duisburg, Union Berlin, VfL Bochum, VfB Stuttgart, 1. FC Köln, Hamburger SV)

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München: 3. Liga heute live im Livestream

Beide heutigen Rechteinhaber zeigen das Duell außerdem auch im Livestream. Unter magentasport.de findet Ihr den Livestream des Anbieters der Telekom. Der MDR bietet seinen kostenlos an.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München: 3. Liga heute im Liveticker

Zusätzlich zu den Übertragungen im Pay-TV, Free-TV und Livestream können Fans der beiden Drittligisten auch im ausführlichen Liveticker bei SPOX die Begegnung verfolgen. Das ganze Spielgeschehen wird für Euch von Anfang bis Ende live getickert.

Hier geht's zum Liveticker: Dynamo Dresden vs. Türkgücü München.

