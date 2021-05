3. Liga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 37. Spieltag

Am 37. Spieltag der 3. Liga hat Hansa Rostock am Samstag vorerst wieder die Tabellenspitze übernommen. Einen Kantersieg feierte der FC Ingolstadt in Duisburg, im Abstiegskampf holt Kaiserslautern gegen Viktoria Köln kurz vor Schluss noch einen Punkt. Dynamo Dresden ist erst am Sonntag im Einsatz.

Hier gibt es die Ergebnisse und die Tabelle der 3. Liga am 37. Spieltag im Überblick.

3. Liga: Der Spielplan am 37. Spieltag

Termin Heim Auswärts Ergebnis 14.05.

19:00 1. FC Saarbrücken SV Meppen 2:0 15.05.

14:00 KFC Uerdingen 05 1. FC Magdeburg 1:0 15.05.

14:00 MSV Duisburg FC Ingolstadt 04 1:5 15.05.

14:00 SpVgg Unterhaching Hansa Rostock 0:1 15.05.

14:00 FC Viktoria Köln 1. FC Kaiserslautern 3:3 15.05.

14:00 SC Verl Waldhof Mannheim 0:1 16.05.

13:00 Hallescher FC SV Wehen Wiesbaden -:- 16.05.

14:00 Dynamo Dresden Türkgücü München -:- 16.05.

14:00 1860 München Bayern München II -:- 17.05.

19:00 VfB Lübeck FSV Zwickau -:-

3. Liga: Die aktuelle Tabelle am 37. Spieltag