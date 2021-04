Viktoria Köln - SpVgg Unterhaching: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga geht es heute zwischen Viktoria Köln und Unterhaching zur Sache. Alles Wissenswerte zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker gibt es hier.

3. Liga: Viktoria Köln gegen Unterhaching: Ort, Uhrzeit

Gespielt wird heute im Sportpark Höhenberg, der Anstoß in Köln ist für 19 Uhr angesetzt.

3. Liga: Viktoria Köln - SpVgg Unterhaching heute live im TV, Livestream

Um Köln gegen Unterhaching live und in Farbe sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement von Magenta Sport. Der Streamingdienst zeigt auch in diesem Jahr wieder alle Drittligaspiele live und in voller Länge. Fünfzehn Minuten vor Spielbeginn starten dort die Vorberichte.

3. Liga: Köln gegen Unterhaching im Liveticker auf SPOX

Keine Zeit oder Lust, die Partie im Livestream zu verfolgen? Auch mit unserem Liveticker könnt Ihr immer auf dem aktuellen Stand bleiben.

3. Liga, 30. Spieltag: Die bisherigen Ergebnisse

Heim Gast Ergebnis Waldhof Mannheim FSV Zwickau 1:0 1. FC Kaiserslautern Hallescher FC 3:1 KFC Uerdingen 05 1860 München 1:3 Magdeburg FC Ingolstadt 2:0 Bayern München II VfB Lübeck 2:3 SC Verl MSV Duisburg 1:2 SV Wehen Wiesbaden 1. FC Saarbrücken 2:2 Türkgücü-Ataspor SV Meppen 2:0 SG Dynamo Dresden FC Hansa Rostock 0:0 FC Viktoria Köln SpVgg Unterhaching

© imago images Viktoria Köln empfängt heute die Spielvereinigung Unterhaching.

3. Liga live: Zahlen und Fakten zu Viktoria Köln und Unterhaching

Erst dreimal in ihrer Klubgeschichte sind die Spielvereinigung Unterhaching und Viktoria Köln aufeinandergetroffen. Beim erstem Duell gab es einen Sieg für Haching, die beiden jüngsten Partien endeten unentschieden.

Nachdem Viktoria Anfang des Jahres eine durchwachsene Phase hatte, ging es für die Rheinländer zuletzt bergauf. Vier Spiele in Folge hat Köln nun gewonnen.

Bei Unterhaching hingegen besteht wenig Grund zur Hoffnung. Von den jüngsten 16 Partien gewann die Spielvereinigung nur gegen Halle, 13 Begegnungen endeten in einer Niederlage.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 30. Spieltag