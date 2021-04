Tabellenführer Hansa Rostock kann dem Aufstieg in die 2. Bundesliga heute ein Stück näher kommen. Am 34. Spieltag ist man zu Gast beim SV Meppen. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

3. Liga: SV Meppen vs. Hansa Rostock heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Hansa Rostock führt mit 62 Punkten die 3. Liga an und hat weiterhin gute Chancen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Als Tabellenführer sind die Rostocker heute also klar in der Favoritenrolle. In der Hinrunde gewann das Duell jedoch der SV Meppen mit 2:0.

Vor Beginn:

Die Partie wird um 14 Uhr in der Hänsch-Arena in Meppen angepfiffen.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Drittligaspiel zwischen dem SV Meppen und Hansa Rostock.

3. Liga: SV Meppen vs. Hansa Rostock heute im TV und Livestream

Ihr könnt die Partie zwischen dem SV Meppen und Hansa Rostock heute wie üblich bei Magenta Sport live und in voller Länge verfolgen. Der Pay-TV-Anbieter der Telekom beginnt um 13.45 Uhr mit der Übertragung. Christian Straßburger kommentiert das Spiel.

Telekom-Kunden dürfen Magenta Sport ein ganzes Jahr lang gratis nutzen, danach fallen monatliche Kosten in Höhe von 4,95 Euro an. Die, die nicht Kunden bei der Telekom sind, müssen von Beginn an für das Monatsabo 16,95 Euro und für das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat zahlen.

3. Liga: SV Meppen vs. Hansa Rostock: Voraussichtliche Aufstellungen

Meppen: Domaschke - Ballmert, Bünning, Al-Hazaimeh, Amin - Egerer, Andermatt - Guder, Tankulic, Rama - Boere

Rostock: Kolke - Butzen, Riedel, Roßbach, Scherff - Rother, Rhein - Omladic, Bahn, Breier - Verhoek

3. Liga: Die aktuell Tabelle