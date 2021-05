KFC Uerdingen - Dynamo Dresden: 3. Liga heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Springt Dynamo Dresden wieder an die Tabellenspitze der 3. Liga? Heute geht es gegen den KFC Uerdingen. Alle Infos zur Übertragung der Partie heute live im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Am heutigen Samstag, den 1. Mai, rollt ab 14 Uhr der Ball in der 3. Liga. KFC Uerdingen gegen Dynamo Dresden ist ein Nachholspiel vom 33. Spieltag, daher finden keine anderen Begegnungen der 3. Liga parallel statt.

Austragungsort ist heute der Sportpark am Lotter Kreuz in Lotte. Dort trägt der KFC Uerdingen seit Anfang des Jahres seine Heimspiele aus, nachdem der Betreiber der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf die Austragung weiterer KFC-Heimspiele untersagt hatte.

KFC Uerdingen gegen Dynamo Dresden: 3. Liga heute live im Free-TV und Livestream

Für das Nachholspiel werden am Samstag mehrere Möglichkeiten der Übertragung angeboten.

KFC Uerdingen gegen Dynamo Dresden: 3. Liga heute live im Free-TV

Die dritten Programme der ARD zeigen am Samstag immer wieder Spiele der 3. Liga im Free-TV. Im Falle der Begegnung KFC Uerdingen gegen Dynamo Dresden zeichnet der MDR für die Übertragung verantwortlich.

KFC Uerdingen gegen Dynamo Dresden: 3. Liga heute live im Pay-TV

Livebilder der Begegnung gibt es heute auch bei Magenta Sport. Der Pay-TV-Anbieter zeigt die vollen 90 Minuten live.

KFC Uerdingen gegen Dynamo Dresden: 3. Liga heute live im Livestream

Der MDR bietet neben der Übertragung im Free-TV einen kostenlosen Livestream an. Diesen findet Ihr hier.

Im kostenpflichtigen Livestream lässt sich das Programm unter Magentasport.de empfangen. Zugriff auf die Inhalte von Magenta Sport haben Telekom-Kunden für 12 Monate kostenfrei, anschließend für 4,95 Euro monatlich.

Nicht-Telekom-Kunden hingegen zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo oder 16,95 Euro im Monatsabo. Enthalten sind neben der 3. Liga etwa die Deutsche Eishockey Liga und die Basketball Bundesliga.

KFC Uerdingen - Dynamo Dresden: 3. Liga heute live im FreeTV und Livestream - Wichtigste Infos

Wettbewerb: 3. Liga

Runde: 33. Spieltag (Nachholspiel)

33. Spieltag (Nachholspiel) Datum: 1. Mai 2021

Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Sportpark am Lotter Kreuz (Lotte)

Sportpark am Lotter Kreuz (Lotte) TV-Übertragung: Magenta Sport, MDR

Livestream: Magenta Sport, MDR

© getty Der KFC Uerdingen spielt aktuell in der 3. Liga.

KFC Uerdingen gegen Dynamo Dresden: 3. Liga heute im Liveticker

Ihr seid unterwegs und könnt die Partie nicht sehen? Dann ab zu unseren Livetickern!

Dynamo Dresden: Nach Trainerwechsel zurück in die Erfolgsspur

Markus Kauczinski raus, Alexander Schmidt rein. So sah die Trainerrochade bei Dynamo Dresden in den vergangenen Tagen aus - mit Erfolg.

Sein Debüt gewann Schmidt gegen den MSV Duisburg mit 1:0 und somit winkt heute bei einem weiteren Erfolg gar die Tabellenführung. Denn: Dynamo hat weiterhin ein Spiel gegenüber Hansa Rostock aufzuholen und wäre bei einem Dreier heute punktgleich mit den Nordlichtern.

Da die Dresdener zudem die bessere Tordifferenz aufweisen, ist der Sprung auf den Platz an der Sonne möglich.

© getty Alexander Schmidt ist neuer Chef-Trainer von Dynamo Dresden.

KFC Uerdingen gegen Dynamo Dresden: Voraussichtliche Aufstellungen

KFC Uerdingen: Jurjus - P. Göbel, Girdvainis, Lukimya, Dorda - Gnaase, F. Wagner - Pusch, van Ooijen, Marcussen - Kiprit

Jurjus - P. Göbel, Girdvainis, Lukimya, Dorda - Gnaase, F. Wagner - Pusch, van Ooijen, Marcussen - Kiprit Dynamo Dresden: K. Broll - Ehlers, S. Mai, Knipping, C. Löwe - Y. Stark - Will, Kade - Hosiner - Diawusie, Daferner

3. Liga: Die aktuelle Tabelle