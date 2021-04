Hallescher FC - KFC Uerdingen: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga stehen sich am 31. Spieltag der Hallesche FC und KFC Uerdingen gegenüber. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell der beiden vom Abstieg bedrohten Klubs im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

KFC Uerdingen kämpft aktuell um den Verbleib in der 3. Liga. Mit nur 33 Punkten nach 30 Spielen sind die Krefelder nur 17. Beim heutigen Gegner sieht die Situation jedoch nicht viel anders aus. Der Hallesche FC ist zwar 13. in der Tabelle, der Vorsprung auf Uerdingen beträgt jedoch nur drei Punkte. Beide Klubs brauchen also unbedingt Punkte.

Hallescher FC - KFC Uerdingen: Anstoß, Stadion, Spielort

Das Spiel zwischen dem Halleschen FC und KFC Uerdingen steigt im Rahmen des 31. Spieltags am heutigen Freitag, den 9. April. Der Ball rollt ab 19 Uhr im Erdgas-Sportpark in Halle.

Das Aufeinandertreffen in der Hinrunde entschied der Hallesche FC dank eines Treffers von Michael Eberwein mit 1:0 für sich.

© getty KFC Uerdingen hat nach 30 Spieltagen 33 Punkte auf dem Konto.

Hallescher FC - KFC Uerdingen: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Wie üblich zeigt Magenta Sport als Rechteinhaber aller Spiele der 3. Liga den Halleschen FC gegen KFC Uerdingen heute live und in voller Länge. Die Übertragung des Spiels beginnt um 18.30 Uhr. Bei der Begegnung für Euch im Einsatz sind Kommentator Markus Herwig, Moderatorin Anett Sattler und Experte Martin Lanig.

Telekom-Kunden dürfen Magenta Sport 12 Monaten lang kostenlos nutzen und müssen erst danach für das Abonnement zahlen. Der Preis dafür beträgt nach dem Gratisjahr 4,95 Euro.

Auch Nicht-Telekom-Kunden haben die Möglichkeit, Magenta Sport zu abonnieren, jedoch ohne Gratisperiode. Für die Nicht-Kunden kostet das Monatsabo 16,95 Euro und das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat.

Hallescher FC - KFC Uerdingen: 3. Liga heute im Liveticker

Als Alternative zur Übertragung bei Magenta Sport könnt Ihr die Drittligabegegnung heute auch im Liveticker verfolgen. Diesen bietet SPOX auf der eigenen Website an. Die wichtigsten Spielaktionen werden für Euch dabei detailliert und in einer hohen Frequenz getickert.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

3. Liga: Die Partien am 31. Spieltag

Datum Anpfiff Heim Auswärts 09.04. 19 Uhr Hallescher FC KFC Uerdingen 05 10.04. 14 Uhr MSV Duisburg Waldhof Mannheim 10.04. 14 Uhr FC Hansa Rostock Magdeburg 10.04. 14 Uhr VfB Lübeck 1. FC Kaiserslautern 10.04. 14 Uhr 1860 München SC Verl 10.04. 14 Uhr 1. FC Saarbrücken Türkgücü-Ataspor 10.04. 14 Uhr FC Ingolstadt Bayern München II 11.04. 13 Uhr FSV Zwickau FC Viktoria Köln 11.04. 14 Uhr SpVgg Unterhaching SG Dynamo Dresden 12.04. 19 Uhr SV Meppen SV Wehen Wiesbaden

