In der 3. Liga trifft der FC Bayern II heute auf Hansa Rostock. Welches Team kann sich im direkten Duell durchsetzen? Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Hansa Rostock kann mit einem Sieg an Dynamo Dresden vorbeiziehen und an die Tabellenspitze rücken. Hier gibt es das Freitagsspiel in der 3. Liga beim FC Bayern II im Liveticker.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

3. Liga: FC Bayern II - Hansa Rostock heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Bayern befinden sich weiter im Abstiegskampf. Ein Sieg am heutigen Freitag würde der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters Luft zum Atmen im Tabellenkeller, wo der SV Meppen sich kürzlich von Trainer Torsten Frings trennte, verschaffen. Doch die Aufgabe ist schwer: Die Rostocker zählen zu den besten Teams der laufenden Saison: Mit einem Sieg würde die Hansa zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze springen.

Vor Beginn: Um 19.00 Uhr soll heute der Anstoß erfolgen. Austragungsort ist das Stadion an der Grünwalder Straße in der bayrischen Hauptstadt.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zur Drittligapartie zwischen dem FC Bayern II und Hansa Rostock.

3. Liga: FC Bayern II - Hansa Rostock heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern II: Schneller - Stanisic, Lawrence, Feldhahn, Vita - Stiller, M. Welzmüller - Sieb, Rhein - Jastremski, Oberlin

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Riedel, Löhmannsröben, Schwede - Rother, Rhein - Omladic, Bahn, Breier - Verhoek

3. Liga: FC Bayern II - Hansa Rostock heute im TV und Livestream

Die Drittliga-Partie läuft ausschließlich auf Magenta Sport. Der Pay-TV-Sender der Telekom zeigt alle Begegnungen der 3. Liga live und in voller Länge.

Magenta Sport ist für Telekom-Kunden im ersten Jahr kostenlos. Im zweiten Jahr kostet das Abo 4,95 Euro monatlich. Wer kein Telekom-Kunde ist, zahlt 9,95 Euro monatlich im Jahresabo oder 16,95 Euro pro Monat im Monatsabo.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle