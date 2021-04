Dynamo Dresden - Hansa Rostock: 3. Liga heute im Liveticker

Absolutes Spitzenspiel in der 3. Liga! Tabellenführer Dynamo Dresden empfängt seinen Verfolger Hansa Rostock. Der 30. Spieltag im Liveticker von SPOX.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Dynamo Dresden - Hansa Rostock heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Rostock reist mit reichlich Selbstvertrauen nach Dresden an, hat nämlich seine letzten vier Spiele allesamt gewonnen - mit einer Tordifferenz von 7:1. Die Defensive steht! Dynamo hat von seinen letzten fünf Partien derweil nur drei für sich entscheiden können. Zuletzt gab es dafür aber ein sattes 5:0 gegen Jena (Freundschaftsspiel).

Vor Beginn:

Dynamo gegen Hansa: Ein besseres Duell kann die 3. Liga momentan nicht bieten. Die Dresdner führen die Tabelle aktuell an (58 Punkte), die Rostocker folgen direkt dahinter mit nur einem Zähler Rückstand (57). Heißt also: Es ist hier heute ein Kampf um die Spitzenposition!

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Drittliga-Duell zwischen Dynamo Dresden und Hansa Rostock. Um 14 Uhr ertönt im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden der Anpfiff.

Dynamo Dresden - Hansa Rostock: Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden : Broll - Ehlers, Mai, Knipping - Königsdörffer, Will, Kade, Meier - Mörschel - Sohm, Daferner

Broll - Ehlers, Mai, Knipping - Königsdörffer, Will, Kade, Meier - Mörschel - Sohm, Daferner Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Löhmannsröben, Sonnenberg, Scherff - Rother, Rhein - Omladic, Bahn, Türpitz - Verhoek

Dynamo Dresden - Hansa Rostock: 3. Liga heute im TV und Livestream

Im Free-TV werdet Ihr heute nicht fündig. Nur MagentaSport, das die Übertragungsrechte für die 3. Liga besitzt, zeigt Euch das Spiel zwischen Dresden und Rostock heute live.

MagentaSport kostet Euch als Nicht-Telekom-Kunden im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, zahlt Ihr für MagentaSport die ersten zwölf Monate nichts, danach dann 4,95 Euro pro Monat.

Ihr habt mehrere Möglichkeiten, auf MagentaSport zuzugreifen: Am PC per Livestream, am TV-Gerät via App oder Telekom-Receiver sowie auf dem Smartphone oder Tablet via App.

3. Liga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen