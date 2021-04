1. FC Kaiserslautern - Hallescher FC: 3. Liga heute im Liveticker

In der 3. Liga nehmen es heute unter anderem der 1. FC Kaiserslautern und Hallescher FC miteinander auf. Hier bei SPOX könnt Ihr die Begegnung am 30. Spieltag im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Kaiserslautern - Hallescher FC: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vielleicht sind die Sachsen-Anhalter für Kaiserslautern ja jetzt vielleicht kein schlechter Gegner. Halles Bilanz mit Blick auf die letzten fünf Spiele fällt nämlich noch ein wenig dürftiger aus (vier Niederlagen, ein Remis) als die der Pfälzer (drei Niederlagen, zwei Remis).

Halle befindet sich in der Tabelle der 3. Liga momentan auf dem elften Rang. Um den FCK ist es derweil ziemlich schlecht bestellt, er liegt als 18. auf einem Abstiegsplatz. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt satte sieben Punkte. Die Roten Teufel müssen also gewinnen, um sich noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen zu können.

Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zur Partie zwischen 1. FC Kaiserslautern und Hallescher FC! Los geht es an diesem 30. Spieltag um 14 Uhr, gespielt wird im Fritz-Walter-Stadion.

1. FC Kaiserslautern - Hallescher FC: Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Kaiserslautern: Spahic - Zimmer, Kraus, Winkler, Zuck - Rieder - Ritter, Ouahim, Redondo - Pourie, Huth

Spahic - Zimmer, Kraus, Winkler, Zuck - Rieder - Ritter, Ouahim, Redondo - Pourie, Huth Hallescher FC: Müller - Menig, Vucur, Reddemann, Sternberg - Nietfeld, Papadopoulos - Shcherbakovski, Derstroff, Guttau - Eberwein

1. FC Kaiserslautern - Hallescher FC heute im TV und Livestream

1. FC Kaiserslautern gegen Hallescher FC seht Ihr heute nicht im Free-TV. MagentaSport besitzt die Übertragungsrechte für die 3. Liga und überträgt das Spiel live. Das Angebot des Pay-TV-Senders der Telekom lässt sich am Receiver, in der TV-App oder auch via Livestream nutzen.

Ein Monatsabo kostet für Nicht-Telekom-Kunden 16,95 Euro im Monat, ein Jahresabo 9,95 Euro im Monat. Für Telekom-Kunden sind die ersten zwölf Monate gratis, danach werden pro Monat 4,95 Euro fällig.