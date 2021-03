3. Liga: KFC Uerdingen sieht Spielbetrieb als gesichert an

Drittligist KFC Uerdingen sieht den Spielbetrieb laut eigener Pressemitteilung als gesichert an. Die anstehenden Partien sollen stattfinden. Der Ex-Bundesligist habe fristgerecht die Lizenzierungsunterlagen für die Saison 2021/22 in der 3. Liga beim DFB eingereicht.

Damit sei die erste formelle Hürde auf dem Weg zur Teilnahme an der neuen Drittliga-Spielzeit genommen, teilten die Krefelder mit. "Gespräche und Bemühungen darüber hinaus laufen weiterhin", sagte Insolvenzverwalter Claus-Peter Kruth von der Kanzlei AndresPartner. Er hatte die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und das Team am Montag über den aktuellen Stand informiert.

Am 10. Februar hatte der KFC mitgeteilt, dass die Noah Company mit Sitz in Armenien mit sofortiger Wirkung die Anteile von Investor Michail Ponomarew übernehmen werde. Am Sonntag hatte es Medienmeldungen gegeben, dass Ponomarew vor einer kurzfristigen Rückkehr stehe.

"In Namen des gesamten KFC danke ich allen Beteiligten, insbesondere unseren Mitarbeitern, für die Vorbereitung des Lizenzantrags in diesen schwierigen Zeiten", sagt Geschäftsführer Nikolas Weinhart in der Uerdinger Presseerklärung.