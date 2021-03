VfB Lübeck - TSV 1860 München: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der TSV 1860 München ist heute zu Gast beim Tabellenschlusslicht VfB Lübeck. Es handelt sich beim Duell um ein Nachholspiel des 23. Spieltags. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das Spiel zwischen dem VfB Lübeck und dem TSV 1860 München war eigentlich für den 6. Februar geplant gewesen. Anders als oft üblich war der Grund damals nicht die Corona-Pandemie, sondern der Platz der Lübecker, der als unbespielbar eingestuft wurde. Nun wird die Partie heute nachgeholt.

VfB Lübeck - TSV 1860 München: Wann und wo?

VfB Lübeck und 1860 München treffen am heutigen Mittwoch, 17. März, aufeinander. Gespielt wird an der Lohmühle in Lübeck. Um 19 Uhr geht die Partie los.

In der Tabelle sind die beiden Klubs weit voneinander entfernt. Die Sechziger brauchen einen Sieg, um den Anschluss an die Aufstiegsplätze nicht zu verlieren. Die Lübecker hingegen sind Tabellenletzter. Die sicheren Plätze, die den Klassenerhalt garantieren, sind jedoch noch absolut erreichbar.

© getty TSV 1860 München ist nicht weit von den Aufstiegsplätzen entfernt.

VfB Lübeck - TSV 1860 München: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Für die heutige Übertragung ist Magenta Sport zuständig. Beim Pay-TV-Sender der Telekom seht Ihr Lübeck gegen 1860 München - wie auch alle anderen Spiele der 3. Liga - live und in voller Länge. Gari Paubandt kommentiert für Euch das komplette Spielgeschehen.

Falls Ihr bei Magenta Sport unter anderem die 3. Liga schauen wollt und zudem auch Telekom-Kunden seid, habt Ihr Glück, denn dank der Mitgliedschaft dürft Ihr 12 Monate lang Magenta Sport kostenlos nutzen. 4,95 Euro beträgt danach der monatliche Preis für das Abonnement.

Nicht-Telekom-Kunden dürfen natürlich ebenfalls den Anbieter abonnieren, jedoch kostet für sie das Monatsabo 16,95 Euro und das Jahresabo 9,95 Euro monatlich.

VfB Lübeck - TSV 1860 München: 3. Liga heute im Liveticker

Fans von Lübeck und 1860 München, die keine Möglichkeit haben, bei Magenta Sport das Duell zu verfolgen, müssen nicht unbedingt auf das Spiel verzichten. Denn SPOX bietet die Drittligapartie in Form eines Livetickers auf der Website an.

Hier geht's zum Liveticker für VfB Lübeck gegen 1860 München.

VfB Lübeck - TSV 1860 München: Die möglichen Aufstellungen

Lübeck: Raeder - Chana, Malone, Grupe, Rieble - Y. Deichmann, Boland, Okungbowa, Thiel - Akono, Ramaj

1860 München: Hiller - Willsch, Salger, Belkahia, Steinhart - Dressel - Staude, Neudecker, Biankadi - Mölders, Lex

3. Liga: Die Tabelle vor den Mittwochsspielen