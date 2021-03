MSV Duisburg - TSV 1860 München: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der MSV Duisburg muss nach kurzer Verschnaufpause am 27. Spieltag gegen den TSV 1860 München ran. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die Drittligapartie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

MSV Duisburg - TSV 1860 München: Uhrzeit, Schiedsrichter, Spielstätte

Erst am Mittwoch war der MSV Duisburg im Nachholspiel des 23. Spieltags zu Gast beim 1. FC Saarbrücken. Nun geht es am heutigen Samstag, den 6. März, direkt wieder weiter. Den Zebras gegenüber steht der TSV 1860 München.

Das Duell wird um 14 Uhr vom Unparteiischen angepfiffen. Als Spielstätte dient die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Am 8. Spieltag trafen die beiden Klubs in dieser Saison schon mal aufeinander. Der MSV Duisburg bezwang dabei die Löwen mit 2:0.

MSV Duisburg - TSV 1860 München: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Die Begegnung des 27. Spieltags überträgt heute Magenta Sport live und in voller Länge. 15 Minuten vor Spielbeginn geht die Übertragung beim Pay-TV-Sender los. Durchs Spiel begleiten Euch Moderator Tobias Schäfer und Kommentator Markus Höhner.

Fußballfans, die Magenta Sport nutzen möchten und zugleich Telekom-Kunden sind, dürfen das Angebot zwölf Monate lang kostenlos nutzen. Danach kostet das Abo 4,95 Euro je Monat.

Andererseits bekommen die Nicht-Telekom-Kunden keine Gratisperiode angeboten. Auch beim Abopreis gibt es im Vergleich zu den Telekom-Kunden Unterschiede. Die Nicht-Kunden müssen nämlich für das Jahresabonnement 9,95 Euro im Monat hinblättern. Für das Monatsabo fallen Kosten in Höhe von 16,95 Euro an.

MSV Duisburg - TSV 1860 München: 3. Liga heute im Liveticker

Alle, die das Spiel zwar verfolgen möchten, aber kein Abo besitzen, können als Ersatz bei SPOX vorbeischauen und die Partie im Liveticker verfolgen.

3. Liga: Der 27. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts Fr, 05.03. 19 Uhr FSV Zwickau 3:0 SC Verl Sa, 06.03. 14 Uhr Magdeburg -:- Waldhof Mannheim Sa, 06.03. 14 Uhr FC Hansa Rostock -:- 1. FC Kaiserslautern Sa, 06.03. 14 Uhr SV Meppen -:- SG Dynamo Dresden Sa, 06.03. 14 Uhr 1. FC Saarbrücken -:- KFC Uerdingen 05 Sa, 06.03. 14 Uhr VfB Lübeck -:- FC Viktoria Köln Sa, 06.03. 14 Uhr MSV Duisburg -:- 1860 München So, 07.03. 13 Uhr SpVgg Unterhaching -:- Hallescher FC So, 07.03. 14 Uhr Bayern München II -:- SV Wehen Wiesbaden Mo, 08.03. 19 Uhr FC Ingolstadt -:- Türkgücü-Ataspor

