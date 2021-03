KFC Uerdingen - Hansa Rostock: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Drittligisten KFC Uerdingen und Hansa Rostock holen heute das Spiel des 22. Spieltags nach. Wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

KFC Uerdingen - Hansa Rostock: Anstoß, Spielort, Stadion

Die Partie war eigentlich für den 31. Januar geplant gewesen, musste jedoch coronabedingt abgesagt werden. Nun wird das Match nachgeholt.

Das Spiel zwischen dem KFC Uerdingen und Hansa Rostock findet am heutigen Dienstag, den 9. März, in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf statt. Das Drittligaduell wird um 19 Uhr angepfiffen.

KFC Uerdingen - Hansa Rostock: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Auch heute könnt Ihr mit Magenta Sport Uerdingen gegen Rostock live und in voller Länge verfolgen. Der Pay-TV-Anbieter der Telekom besitzt die Übertragungsrechte für die komplette 3. Liga und ist daher auch für die heutige Partie zuständig.

Eine Viertelstunde vor Anpfiff werdet Ihr mit Vorberichten noch auf das Spiel eingestimmt. Kamila Benschop moderiert und Christian Straßburger kommentiert für Euch das Duell.

Abhängig davon, ob ihr Kunden bei der Telekom seid, kommen für Magenta-Sport-Abonnenten mehrere Abo-Varianten in Frage. Telekom-Kunden etwa müssen ein ganzes Jahr lang nichts zahlen, um das Angebot zu nutzen. Erst danach kostet das Magenta-Sport-Abo 4,95 Euro pro Monat.

Für die Nicht-Telekom-Kunden hingegen beträgt der Preis für das Monatsabo ohne Gratisperiode 16,95 Euro. Das Jahresabo kostet für sie 9,95 Euro je Monat.

© getty KFC Uerdingen hat nach 24 Spieltagen 25 Punkte auf dem Konto.

KFC Uerdingen - Hansa Rostock: 3. Liga heute im Liveticker

Wer sich einen Zugang zum Magenta-Sport-Angebot nicht verschaffen kann, hat trotzdem noch eine Möglichkeit, Uerdingen gegen Hansa Rostock live zu verfolgen - nämlich im Liveticker von SPOX. Mit dem verpasst Ihr keine spielentscheidende Aktion.

KFC Uerdingen - Hansa Rostock: Voraussichtliche Aufstellungen

KFC Uerdingen: Jurjus - P. Göbel, Lukimya, Fechner, Dorda - F. Wagner, Gnaase - Kinsombi, van Ooijen - Pusch, Grimaldi

Jurjus - P. Göbel, Lukimya, Fechner, Dorda - F. Wagner, Gnaase - Kinsombi, van Ooijen - Pusch, Grimaldi Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Löhmannsröben, Roßbach, Scherff - Rother, Rhein - Breier, Bahn, Türpitz - Lauberbach

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Die Rostocker kämpfen aktuell um den Aufstieg in die 2. Bundesliga und haben nach 26 Spieltagen 48 Punkte auf dem Konto. Bei Uerdingen sieht die Situation hingegen komplett anders aus. Mit 25 Punkten sind die Krefelder mitten im Abstiegskampf.