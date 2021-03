KFC Uerdingen - FC Ingolstadt: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga wird heute das Spiel des 20. Spieltags zwischen KFC Uerdingen und dem FC Ingolstadt nachgeholt. Wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

KFC Uerdingen - FC Ingolstadt: Anstoß, Stadion, Ort

Am heutigen Mittwoch, den 3. März, steigt in der 3. Liga das Nachholspiel zwischen KFC Uerdingen und Aufstiegsaspirant FC Ingolstadt. Der Anstoß erfolgt um 17 Uhr im Sportpark am Lotter Kreuz in Lotte.

Bei KFC Uerdingen gegen Ingolstadt handelt sich heute um ein Nachholspiel, das im Rahmen des 20. Spieltags eigentlich für den 24. Januar geplant war, aufgrund der Corona-Pandemie jedoch abgesagt werden musste.

© getty KFC Uerdingen hat nach 22 Spieltagen 24 Punkte auf dem Konto.

KFC Uerdingen - FC Ingolstadt: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Magenta Sport überträgt das Spiel zwischen Uerdingen und Ingolstadt heute live und in voller Länge. Der Anbieter der Telekom zeigt nämlich alle Spiele der dritthöchsten Spielklasse, darunter auch dieses. Die Vorberichte zur Partie starten eine Viertel Stunde vor Anpfiff. Kamila Benschop moderiert, Edgar Mielke übernimmt die Rolle des Kommentatoren.

Alle, die Magenta Sport nutzen möchten und zudem auch Kunden bei der Telekom sind, haben Glück, denn diese Kombination ermöglicht Euch ein Jahr, in dem Ihr Magenta Sport gratis nutzen dürft. Wenn dann das Gratisjahr vorüber ist, fallen im Monat für das Abonnement 4,95 Euro an.

Die Nicht-Telekom-Kunden müssen hingegen von Beginn an bereits 16,95 Euro für das Monatsabo zahlen. Auch beim Jahresabo gibt es keine Gratisperiode. Der monatliche Preis für das Jahresabo beträgt nämlich 9,95 Euro.

KFC Uerdingen - FC Ingolstadt: 3. Liga heute im Liveticker

Ihr habt keinen Zugang zum Magenta-Sport-Angebot? Dann könnt Ihr als Ersatz den Liveticker von SPOX nutzen und so das Spielgeschehen mitverfolgen.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

KFC Uerdingen - FC Ingolstadt: Die möglichen Aufstellungen

Uerdingen: Jurjus - P. Göbel, Lukimya, Fechner, Dorda - Albutat, Gnaase - Kinsombi, Pusch - Grimaldi, Feigenspan

Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Paulsen, Schröck, Kurzweg - M. Stendera - Röhl, Caiuby, Gaus - Eckert Ayensa, Kutschke

3. Liga: Die aktuelle Tabelle im Überblick