FSV Zwickau - SC Verl: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt des 27. Spieltags treffen in der 3. Liga der FSV Zwickau und der SC Verl aufeinander. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

FSV Zwickau - SC Verl: Anpfiff, Spielort, Stadion

Der FSV Zwickau empfängt am heutigen Freitag, den 5. März, zuhause den SC Verl. Das Duell wird pünktlich um 19 Uhr in der GGZ Arena, der Spielstätte des FSV Zwickau, angepfiffen. Die Sachsen und der Drittligaaufsteiger aus Verl trennten sich am 8. Spieltag mit einem 1:1-Unentschieden.

FSV Zwickau - SC Verl: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Weil Magenta Sport die Übertragungsrechte für alle Spiele der 3. Liga besitzt, gibt es die Partie zwischen dem FSV Zwickau und SC Verl heute auch live und in voller Länge beim Anbieter der Telekom zu sehen. Um 18.30 Uhr startet die Vorberichterstattung zum Spiel. Für die Moderation ist Anett Sattler zuständig, die Rolle des Kommentatoren übernimmt Markus Herwig. Er wird vom Experten Martin Lanig tatkräftig unterstützt.

© imago images / Jan Huebner Der SC Verl ist in der vergangenen Saison in die 3. Liga aufgestiegen.

Falls Ihr das Spiel bei Magenta Sport sehen möchtet und zudem auch Kunden bei der Telekom seid, dürft Ihr das Match sogar gratis ansehen. Denn alle Telekom-Kunden haben die Möglichkeit, Magenta Sport ein Jahr lang kostenfrei zu nutzen. Erst nach Ablauf der Gratisperiode kostet das Abonnement im Monat nur 4,95 Euro.

Doch auch Nicht-Telekom-Kunden können mit einem Abo auf das Magenta-Sport-Angebot zugreifen. Anders als bei den Telekom-Kunden zahlen sie jedoch für das Monatsabo 16,95 Euro. Das Jahresabo kostet pro Monat 9,95 Euro. Beide Optionen starten ohne Gratisjahr.

FSV Zwickau - SC Verl: 3. Liga heute im Liveticker

Wenn Ihr keine Möglichkeit habt, Magenta Sport aufzurufen, bekommt Ihr von SPOX als Alternative einen detaillierten Liveticker angeboten. In einer hohen Frequenz werdet Ihr dabei über das Spielgeschehen informiert.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

3. Liga: Der 27. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Fr, 05.03. 19 Uhr FSV Zwickau SC Verl Sa, 06.03. 14 Uhr Magdeburg Waldhof Mannheim Sa, 06.03. 14 Uhr FC Hansa Rostock 1. FC Kaiserslautern Sa, 06.03. 14 Uhr SV Meppen SG Dynamo Dresden Sa, 06.03. 14 Uhr 1. FC Saarbrücken KFC Uerdingen 05 Sa, 06.03. 14 Uhr VfB Lübeck FC Viktoria Köln Sa, 06.03. 14 Uhr MSV Duisburg 1860 München So, 07.03. 13 Uhr SpVgg Unterhaching Hallescher FC So, 07.03. 14 Uhr Bayern München II SV Wehen Wiesbaden Mo, 08.03. 19 Uhr FC Ingolstadt Türkgücü München

3. Liga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag