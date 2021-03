Kellerduell in der 3. Liga! Die beiden Abstiegskandidaten 1. FC Magdeburg und 1. FC Kaiserslautern duellieren sich am heutigen 29. Spieltag. Das Spiel könnt Ihr heute im Liveticker verfolgen.

1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Die beiden Kontrahenten sind in der Tabelle dicht beieinander. Der Gastgeber aus Magdeburg ist in der Tabelle 17. und nur zwei Punkte vor Kaiserslautern. Die Roten Teufel haben jedoch ein Spiel weniger absolviert. Beide brauchen also unbedingt Punkte, um von den Abstiegsplätzen wegzukommen.

Das Spiel wird um 14 Uhr angepfiffen. Gespielt wird in der MDCC-Arena in Magdeburg.

Herzlich willkommen zur Drittligapartie zwischen den beiden Abstiegskandidaten 1. FC Magdeburg und 1. FC Kaiserslautern.

1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute im TV und Livestream

Jedes Spiel der 3. Liga zeigt Magenta Sport live und in voller Länge. Daher ist auch heute der Anbieter der Telekom der richtige Ansprechpartner. Kommentator Markus Herwig meldet sich um 13.45 Uhr zu Wort und begleitet Euch durch das Spielgeschehen.

Als Telekom-Kunde zahlt Ihr erst nach einem Gratisjahr 4,95 Euro im Monat für Magenta Sport. Nicht-Telekom-Kunden bekommen kein Gratisjahr, für sie fallen für das Monatsabo 16,95 Euro und für das Jahresabo 9,95 Euro je Monat an.

Auch im Free-TV gibt es das Duell zwischen Magdeburg und Kaiserslautern heute zu sehen. Der SWR und der SR sind dafür verantwortlich.

1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Magdeburg: M. Behrens - Tob. Müller, J. Gjasula, Bittroff - Jacobsen, Malachowski - Ernst, Atik, A. Müller, Obermair - Brünker

Kaiserslautern: Spahic - J. Zimmer, Rieder, K. Kraus, Zuck - Hercher, Ciftci, Redondo - Ritter - Pourié, Huth

