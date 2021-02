Waldhof Mannheim - Wehen Wiesbaden: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Waldhof Mannheim empfängt Wehen Wiesbaden heute im Rahmen des 24. Spieltags der 3. Liga. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Waldhof Mannheim - Wehen Wiesbaden: Datum, Zeit, Ort

Kann sich Waldhof Mannheim nach der 0:2-Derby-Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern rehabilitieren? Der Tabellenachte der 3. Liga steht am 24. Spieltag dem SV Wehen Wiesbaden gegenüber.

Die Hessen befinden sich im Klassement noch vor den Mannheimern und liegen auf Platz fünf. Da die Teams zwei Punkte trennen, könnte Mannheim mit einem Sieg an Wiesbaden vorbeiziehen.

Das Aufeinandertreffen findet am heutigen Samstag, den 13. Februar statt, Anstoß ist um 14 Uhr. Schauplatz ist das Carl-Benz-Stadion in Mannheim. Fans dürfen der Partie wegen der Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus vor Ort nicht beiwohnen.

Begegnung: SV Waldhof Mannheim - SV Wehen Wiesbaden

SV Waldhof Mannheim - SV Wehen Wiesbaden Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Datum: 13. Februar 2021

13. Februar 2021 Anstoß: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Carl-Benz-Stadion, Mannheim

Carl-Benz-Stadion, Mannheim TV-Übertragung: MagentaSport

Waldhof Mannheim - Wehen Wiesbaden im TV und Livestream

Das Duell zwischen Waldhof und Wehen seht Ihr nicht im Free-TV, sondern nur im Pay-TV. Aber weder bei DAZN noch bei Sky oder sonst woanders. Gezeigt werden die 90 Minuten bei MagentaSport, dem Pay-TV-Angebot der Telekom. Heißt: Hier müsst Ihr zahlen, um das Spiel heute live zu sehen. MagentaSport strahlt sämtliche Begegnungen der Drittliga-Saison aus.

Die Übertragung zu Waldhof gegen Wehen beginnt bei MagentaSport heute um 13.45 Uhr, 15 Minuten vor dem Startschuss im Carl-Benz-Stadion.

Falls Ihr das Aufeinandertreffen unter keinen Umständen verpassen und daher ein Abonnement bei MagentaSport abschließen möchtet: Ihr könnt bei dem Angebot der Telekom ein Monatsabo für 16,95 Euro pro Monat oder ein Jahresabo mit monatlichen Beiträgen von 9,95 Euro wählen. Aber Achtung: Das sind die Preise für Nicht-Telekom-Kunden.

Wenn Ihr schon einen Telekom-Vertrag am Laufen habt, dann könnt Ihr MagentaSport die ersten zwölf Monate gratis nutzen. Danach belaufen sich die Kosten auf 4,95 Euro pro Monat. Zugriff auf MagentaSport habt Ihr am PC per Livestream, am TV-Gerät via App oder Telekom-Receiver und auf dem Smartphone oder Tablet via App.

3. Liga: Begegnungen am 24. Spieltag

Waldhof Mannheim - Wehen Wiesbaden im Liveticker

Waldhof gegen Wehen: Wer gewinnt? Erfahren könnt Ihr das auch mit dem Liveticker von SPOX. Tore, Karten, Verletzungen, Wechsel, Aufreger - dort verpasst Ihr nichts.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle