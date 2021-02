Hansa Rostock - TSV 1860 München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in der 3. Liga: Hansa Rostock empfängt den TSV 1860 München am 24. Spieltag. SPOX klärt auf, wie Ihr das Aufeinandertreffen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der 24. Spieltag der 3. Liga hat eine echte Top-Partie zu bieten. Mit Hansa Rostock trifft der momentane Tabellendritte auf seinen Verfolger TSV 1860 München, den Vierten. Die beiden Mannschaften trennt nur ein Punkt, wobei Hansa ein Spiel weniger bestritten hat.

Hansa Rostock - TSV 1860 München: Datum, Zeit, Ort

Rostock empfängt 1860 am heutigen Samstag, den 13. Februar im Osteestadion, Anstoß ist um 14 Uhr. Zuschauer vor Ort sind wegen der Corona-Pandemie nicht erlaubt.

Begegnung: Hansa Rostock - TSV 1860 München

Hansa Rostock - TSV 1860 München Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Datum: 13. Februar 2021

13. Februar 2021 Anstoß: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße, München

Stadion an der Grünwalder Straße, München TV-Übertragung: MagentaSport, NDR, BR

Hansa geht wohl als leichter Favorit in die 90 Minuten. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel hat die letzten fünf Spiele in der 3. Liga allesamt gewonnen, während die Münchner zuletzt eine empfindliche 0:1-Heimniederlage gegen den FSV Zwickau hinnehmen mussten und auch eine Woche zuvor nur 1:1 in Meppen gespielt hatten.

Hansa Rostock - TSV 1860 München im TV und Livestream

Hansa Rostock gegen 1860 München könnt Ihr auch im Free-TV sehen. Die dritten Programme des öffentlich-rechtlichen TV strahlen das Duell live aus - in dem Fall also der Norddeutsche Rundfunk (NDR) und der Bayrische Rundfunk (BR). Auch per Livestream.

Die Rechte an der TV-Übertragung für alle Drittliga-Spiele liegen bei MagentaSport, dem Pay-TV-Angebot derTelekom. Heißt: Rostock-1860 seht Ihr auch dort.

Auf Sendung geht MagentaSport um 13.45 Uhr los, womit Ihr also eine Viertelstunde lang eingestimmt werdet. Simon Köpfer ist als Moderator im Einsatz, dann führt Euch Franz Büchner als Kommentator durch das Geschehen.

Wenn Ihr die Partie live bei MagentaSport verfolgen möchtet, solltet Ihr Euch zuvor ein wenig Zeit nehmen, um eine Mitgliedschaft abzuschließen. Umsonst bekommt Ihr MagentaSport nämlich nicht, sofern Ihr nicht Telekom-Kunden seid. Die ersten zwölf Monate sind dann gratis, ab Monat 13 zahlt Ihr 4,95 Euro pro Monat. Als Nicht-Telekom-Kunden müsst Ihr für ein Monatsabo monatlich 16,95 Euro und für ein Jahresabo monatlich 9,95 Euro überweisen.

Abo abgeschlossen? Dann habt Ihr mehrere Möglichkeiten, um auf MagentaSport zuzugreifen: Am PC per Livestream, am TV-Gerät via App oder Telekom-Receiver sowie auf dem Smartphone oder Tablet via App.

3. Liga: Begegnungen am 24. Spieltag

Termin Heim Ergebnis Gast FR, 12.02., 19:00 FC Viktoria Köln abgesagt SV Meppen SA, 13.02., 14:00 SC Verl -:- FC Ingolstadt SA, 13.02., 14:00 1. FC Kaiserslautern -:- Bayern München II SA, 13.02., 14:00 KFC Uerdingen 05 -:- FSV Zwickau SA, 13.02., 14:00 Hallescher FC -:- MSV Duisburg SA, 13.02., 14:00 1860 München -:- FC Hansa Rostock SA, 13.02., 14:00 Waldhof Mannheim -:- SV Wehen Wiesbaden SO, 14.02., 13:00 SpVgg Unterhaching -:- 1. FC Saarbrücken SO, 14.02., 14:00 SG Dynamo Dresden -:- VfB Lübeck MO, 15.02., 19:00 Türkgücü-Ataspor -:- Magdeburg

Hansa Rostock - TSV 1860 München im Liveticker

Aber was, wenn Ihr am TV nicht dabei sein könnt? Kein Problem: Mit dem Liveticker von SPOX entgeht Euch heute bei dem Spiel zwischen Hansa Rostock und 1860 München nichts Wichtiges.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle